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Не только доллар: какие активы подорожали за последние дни в Казахстане

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Столбики монет и растущий график
Рост цен. Иллюстративное фото: Chadchai Ra-ngubpai/Getty Images

Вместе с ростом курса доллара казахстанцы могли получить выгоду и от других активов, среди которых оказались золото и биткоин. Они также прибавили в цене. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

На фоне колебаний курса доллара в Казахстане все внимание населения было приковано к валютному рынку.

Однако есть и другие активы, которые тоже могут принести доход. Например, золото и биткоин (BTC) также показали рост за последние пару дней.

Криптовалюта в тренде

Так, согласно данным криптовалютной биржи Binance, с 25 по 27 ноября биткоин показал снижение от исторических максимумов и достигал отметки в 90,8 тыс. долларов США. Но затем он снова восстановил позиции к 28 ноября вырос до 97,2 тыс. долларов США.

Затем курс BTC вошел в так называемый "боковик" и стал колебаться в пределах 94,9-97 тыс. долларов. На момент написания статьи его курс превысил 95 тыс. долларов.

Диаграмма
График стоимости BTC. Источник: Binance

Золото

В конце октября 2024 года золото в Казахстане достигло рекордной стоимости, и его цена превысила 43 тыс. тенге за грамм.

Однако позже произошло резкое падение его стоимости до 40 тыс. тенге. Также драгоценный металл потерял позиции на мировых рынках, что было связано с объявлением кандидатуры будущее министра финансов США.

Однако, согласно данным Национального банка РК, с середины ноября золото снова дорожает.

Таблица с ценами на золото
Стоимость золота в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

А в период валютной паники 27 и 28 ноября его стоимость слегка колебалась, но уже сегодня (29 ноября) курс достиг 43 647 тенге за грамм.

Таким образом, казахстанцы могли получить доход от прироста не только доллара США, но и таких активов, как золото и биткоин.

Напомним, что ранее мы рассказывали, почему рекордно дорогое золото может оказаться рискованным вложением для казахстанцев.

Также аналитик рассказал о рисках покупки доллара при валютной панике и росте его курса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2194304-ne-tolko-dollar-kakie-aktivy-podorozhali-za-poslednie-dni-v-kazahstane/

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