Почему рекордно дорогое золото может оказаться рискованным вложением в Казахстане

Золото бьет рекорды стоимости в 2024 году, став выгодным вложением для тех, кто ранее купил драгоценный металл. Но оно не всегда росло в цене, поэтому нужно учитывать риски. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Золото в Казахстане достигло рекордной стоимости в 43 тыс. тенге за грамм, что на 44,61% больше, чем в прошлом году, став выгодным вложением для ранних инвесторов.

Аналитики Telegram-канала "Нацбанка" отмечают, что активное подорожание золота наблюдается только в последний год, и предупреждают о возможных рисках инвестирования.

Несмотря на то, что золото показало лучшую доходность по сравнению с другими инвестиционными инструментами в 2024 году, эксперты советуют учитывать историческую волатильность цен на драгоценный металл.

Цены на золото побили очередной рекорд в Казахстане и превысили 43 тыс. тенге за грамм, что на 44,61% больше, чем в прошлом году.

Обычно этот инвестиционный инструмент используется как средство защиты сбережений на случай кризисов и колебаний цен на другие активы: например, на акции и прочие ценные бумаги.

Однако, как отмечают аналитики Telegram-канала "Нацбанка", подобное активное подорожание золота отмечается лишь в последний год, при этом обычно наблюдается иная картина в динамике его стоимости.

Почему золото кажется выгодным вложением

Резкое подорожание золота могло принести хороший доход казахстанцам, которые успели приобрести его ранее.

Так, согласно сообщению аналитиков, купленный в январе 2024 года за 300 тыс. тенге слиток весом в 10 грамм мог бы стоить в октябре уже 420 тыс. тенге. При этом другие виды инвестиций с начала 2024 года оказались менее выгодными, что видно в сравнении:

золото – цена одного грамма выросла на 39,5% ( с 30,3 тыс. до 42,2 тыс. тенге );

); индекс S&P 500 – за то же время наиболее популярный индекс прибавил 23% (сильнее всего в его составе подорожали акции компании Nvidia – 179%);

индекс KASE – казахстанские компании прибавили 25,4%;

депозит – средняя ставка была равна 13,5% годовых.

"Таким образом, золото выглядит наиболее привлекательным активом для тех, кто не хочет разбираться в акциях, но недоволен ставкой по депозитам...

Однако следует учитывать, что "золотое ралли" началось только в 2024 году. В 2020-2023 гг. цены отличались высокой волатильностью и не превышали 31 тыс. тенге, а в 2012-2018 годах и вовсе был устойчивый понижательный тренд (цена упала на 35%, до 15,5 тыс. тенге)", – отмечают аналитики.

Другими словами, казахстанцам следует учитывать риски, связанные с резким ростом цен на тот или иной актив – за этим может последовать так называемая "коррекция", когда стоимость снижается на фоне активных продаж со стороны инвесторов, желающих обналичить прибыль.

Поэтому каждый инвестор должен помнить о рисках и личной ответственности за принятые решения, в том числе о покупке золота.

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