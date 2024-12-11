Курсы криптовалют к доллару на 11 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $500.59. Сегодня актив торгуется на уровне $96,407.31566199*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0158 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 декабря 2024 года составляет $0.26504954*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $38.99. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,637.2929403*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0047. На данный момент актив торгуется на уровне $0.57732133*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0052. Курс TUSD 11 декабря 2024 года составляет $1.01159056*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.29. Актив торгуется на уровне $109.05912119*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.83. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.91188194*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.1606. Криптовалюта сегодня стоит $2.18101292*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01349. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39067983*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.