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Вы уже упустили возможность: когда можно будет выгодно купить биткоин, рассказали эксперты

Опубликовано:

Монеты биткоинов и кубики лежат на долларах
Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Самая дорогая криптовалюта активно бьет рекорды стоимости. Но рост и падение рынков цикличны, и сейчас растут риски "отката" и потери вложений. О том, когда стоит покупать биткоин, читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Биткоин установил новый рекорд стоимости, превысив 99 тыс. долларов США, но эксперты предупреждают о рисках "отката" после длительного роста.
  • Согласно Telegram-каналу "КриптоКубышка", текущий бычий тренд на рынке криптовалют длится уже два года, и после бурного роста исторически следует падение на 80-90% от пиковых значений.
  • Для тех, кто хочет начать инвестировать сейчас, рекомендуется распределить вложения между BTC, ETH и SOL в пропорциях 50/25/25, а также регулярно фиксировать прибыль и не поддаваться чувству упущенной выгоды.

В 2024 году, помимо доллара США, активно росли и некоторые другие активы. Среди них отметились золото и биткоин (BTC).

Так, крупнейшая криптовалюта обновила рекорд стоимости – в моменте она превышала 99 тыс. долларов США.

Это может показаться отличной возможностью купить актив сейчас и заработать на дальнейшем его росте. Однако, как отмечает Telegram-канал "КриптоКубышка", текущий цикл роста биткоина длится уже достаточно долго.

Поэтому желающим на этом заработать, вероятно, следует выжидать более благоприятного момента.

Важно помнить, что ответственность за какие-либо принятые финансовые решения несет сам инвестор. Поэтому следует тщательно взвесить все риски перед вложением денег в те или иные активы.

Все дело в цикличности

Как сообщается в источнике, рынок криптовалют находится в двухлетнем бычьем тренде с ноября 2022 года. То есть за этот период стоимость активов росла большими темпами:

  • BTC – вырос в шесть раз, как и доходность инвесторов с ноября 2022 года;
  • эфир (ETH) – подорожал в четыре раза;
  • солана (SOL) – рост стоимости в 30 раз за два года.

"Рост цен на криптоактивы всегда привлекает внимание, что усиливает приток капитала, но поздние входы обычно менее выгодны, вы должны это четко понимать и принимать риски", – отмечается в источнике.

То есть обычно циклы роста и падения – бычий и медвежий тренды – следуют друг за другом. И после долгого роста всегда происходит снижение, а затем снова повышение и так далее. При этом длительность каждого тренда может занимать несколько лет.

Мужчины несут кубики
Графики снижения и роста. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

"Каждый бычий рынок сопровождается ожиданиями "суперцикла", которые всегда оказываются ложными. Цикл на то и цикл, чтобы ни бычка, ни медвежка не были вечными.

Исторически после бурного роста следует падение на 80-90% от пикового значения.

Например, SOL, достигший 800 долларов, может опуститься до 80-160 долларов в следующем медвежьем рынке. То есть, если вы купите SOL сегодня по 240 долларов, в медвежьем рынке 2026-27 годов вы будете сидеть в глубоких минусах", – отмечается в источнике.

Что делать, если не успели закупиться

Как сообщается в источнике, инвесторы часто склонны переоценивать будущие возможности роста криптовалют на фоне уже сложившегося бычьего рынка.

Из-за этого они могут поддаться чувству упущенной выгоды FOMO и поспешить купить биткоин по высоким ценам. Однако это грозит дальнейшими денежными потерями.

Поэтому для тех, кто еще не успел вложить деньги в биткоин до цикла активного роста, но хочет начать инвестировать в текущих условиях, советуют распределить вложения между BTC, ETH и SOL в пропорциях 50/25/25.

Это может снизить риски, так как эти крупные активы более устойчивы к волатильности.

"Вы уже упустили значительную часть этого цикла, но:

  1. вы не должны залетать на всю котлету и пытаться словить сотни иксов (кратной прибыли – прим. ред.);
  2. вы можете еще хорошо заработать, если будете постоянно фиксировать и выводить заработанное", – советуют в источнике.

Другими словами, казахстанцам следует помнить о рисках возможной смены растущего тренда на снижающийся. А при желании вложить деньги в биткоин или другие активы важно диверсифицировать вложения и не поддаваться чувству упущенной выгоды.

Ранее мы рассказывали, как казахстанцы теряют миллионы при покупке криптовалюты.

Также поделились инструкциями о том, как инвестировать в криптовалюту без специальных площадок и сложных механизмов покупки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2195367-vy-uzhe-upustili-vozmozhnost-kogda-mozhno-budet-vygodno-kupit-bitkoin-rasskazali-eksperty/

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