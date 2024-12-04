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Кто "скупил" доллары в Казахстане и "обрушил" тенге, рассказали аналитики

Опубликовано:

Столбики монет на фоне графиков
Монеты. Иллюстративное фото: somboon kaeoboonsong/Getty Images

В Интернете звучат мнения о том, что в подорожании доллара виноваты российские компании. Однако на деле причиной обвала нацвалюты могли стать отечественные игроки. Об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Аналитики опровергают мнение о том, что российские компании виновны в подорожании доллара и обвале тенге в Казахстане.
  • По данным Finance.kz, объемы торгов рублем не выросли значительно, что указывает на маловероятность активного участия российских компаний.
  • Эксперты предполагают, что влияние на курс могли оказать казахстанские компании, учитывая объемы торгов и динамику на бирже.

Резкий рост стоимости доллара США к казахстанскому тенге вызвал панику на валютной бирже, а население стало беспокоиться о своих накоплениях.

При этом в Сети встречаются сообщения, что Казахстан превратился в обменный пункт для россиян, которые начали скупать все доллары на казахстанской бирже из-за очередных санкций.

Как сообщает Telegram-канал Finance.kz, подобные заявления ошибочны. И это подтверждают некоторые факторы.

О чем говорят показатели рынка

"Во-первых, если бы Казахстан превратился в обменный пункт для российских банков и компаний, то кроме роста объема торгов в паре тенге-доллар был бы значительный рост в паре тенге-рубль или на нашей бирже, или на Московской, но этого не произошло.

Более того, в основной день проведения интервенций в четверг 27 ноября объем торгов рублем был даже пониженным и все эти дни ничем не выделялся", – сообщают аналитики.

При этом отмечается, что активное участие российских компаний маловероятно, так как их на казахстанской бирже насчитывается менее трех десятков. А физлица туда не допускаются, в отличие от Мосбиржи.

Также в источнике отмечается, что в случае активного выкупа доллара через Казахстан кто-то бы накапливал позиции в рублях вместо тенге и долларов. А эта валюта имеет сложности с последующим ее использованием из-за санкций.

Мужчина передает пачку долларов своему коллеге
Деньги. Иллюстративное фото: Boonchai Wedmakawand/Getty Images

"Но будем откровенны – это маловероятно. Для каждого понятно, что рубль – токсичная валюта, и чем меньше она будет лежать на счетах, тем лучше.

Импортеры покупают рубли исключительно под контракты и тут же стараются их потратить, а экспортеры, которые продают что-то в Россию за рубли, точно так же его быстро меняют на валюту через юань и китайские банки", – отмечается в источнике.

Причина может оказаться "отечественной"

Как сообщают в Finance.kz, для российских компаний нет особых сложностей с приобретением доллара США – это производится через китайский юань. И даже наличие дефицита наличных долларов не влияет на ситуацию, так как это уже другой рынок.

При этом указывается, что влияние на курс и ход торгов вполне могли оказать компании из Казахстана.

"Такой объем, как прошел в конце ноября, вполне способны провернуть казахстанские компании. Не стоит недооценивать наш бизнес.

А если бы это делали россияне – они бы вряд ли остановились в понедельник и вторник, но (на самом деле – прим. ред.) объемы торгов сильно упали", – сообщают аналитики.

Таким образом, слухи о том, что российские компании и россияне стали причиной обвала курса тенге, не подтверждаются доводами аналитиков и показателями торгов на бирже.

Ранее глава МНЭ рассказал, стоит ли казахстанцам покупать доллары сейчас, когда его курс резко вырос.

Также аналитики рассказали, может ли курс доллара развернуться и снизиться до 500 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2195840-kto-skupil-dollary-v-kazahstane-i-obrushil-tenge-rasskazali-analitiki/

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