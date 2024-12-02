Курсы криптовалют к доллару на 2 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $214.09. Сегодня актив торгуется на уровне $97,137.76458518*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0052 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 декабря 2024 года составляет $0.20822376*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $9.02. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,707.77051217*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0063. На данный момент актив торгуется на уровне $0.64207851*.
True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 2 декабря 2024 года составляет $1.0018753*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $18.47. Актив торгуется на уровне $115.86374233*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.15. Актуальная стоимость криптовалюты – $33.33144806*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.5549. Криптовалюта сегодня стоит $2.18862849*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01085. На данный момент актив торгуется на уровне $0.43937042*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2194919-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-2-dekabrya-2024-goda/