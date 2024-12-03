Курсы криптовалют к доллару на 3 декабря 2024 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 декабря 2024 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $776.35. Сегодня актив торгуется на уровне $95,805.69351691*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0196 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 декабря 2024 года составляет $0.21333686*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $46.25. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,627.13748322*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0677. На данный момент актив торгуется на уровне $0.68021934*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 3 декабря 2024 года составляет $1.00174178*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $12.84. Актив торгуется на уровне $126.39562849*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.73. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.97612807*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.2842. Криптовалюта сегодня стоит $2.57570151*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.01642. На данный момент актив торгуется на уровне $0.42062524*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.