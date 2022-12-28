Как изменились курсы доллара, евро и рубля в уходящем году в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Курсы доллара США и российского рубля за год значительно выросли по отношению к тенге, а вот евро немного снизился. Как менялась стоимость самых популярных валют в Казахстане, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы и гости страны приобретают иностранную валюту с разными целями. Одна из них – накопить и заработать на разнице курсов. Но для этого нужно подобрать момент, чтобы купить иностранную валюту дешевле, а продать дороже.

Таких моментов в 2022 году в Казахстане было достаточно, но курсы валют вели себя настолько непредсказуемо, что предугадать их было достаточно сложно.

При этом практически ежемесячно казахстанские обменные пункты продавали доллары, евро и рубли на миллиарды тенге. Рассмотрим, как тем временем менялись их курсы, согласно данным Национального банка РК на 27 декабря 2022 году.

Курс доллара за год вырос почти на 7%

Официальный курс доллара на момент написания статьи составил 461,1 тенге. А ровно год назад, 27 декабря 2021 года, он был равен 432,28 тенге. За год рост составил 6,7%.

Но в течение этого периода стоимость американской валюты заставила поволноваться казахстанцев, которые в нее вложились. В частности, в конце февраля ее стоимость начала резко расти. К 16 марта доллар достиг своего пика в 2022 году – 512,19 тенге.

К слову, после этого достижения он начал планомерно падать, время от времени отыгрывая позиции, и уже к первому дню лета достиг минимальных значений за весь уходящий год - 414,67 тенге.

К концу июня американская валюта достигла текущей стоимости и, периодически увеличиваясь на 10-20 тенге, уже полгода снова к нему возвращается.

Изменение курса доллара в 2022 году. Инфографика: Национальный банк Казахстана

Рубль за год увеличился на 14%

Российская валюта, по данным на 27 декабря 2022 года, стоит 6,74 тенге. Год назад ее курс составлял 5,89 тенге. То есть за год рубль подорожал на 14%.

Если рассматривать с такого ракурса, то, учитывая геополитическую ситуацию, разница не такая уж большая. Но вспомним, как менялась стоимость российской валюты в течение этого года.

Несмотря на то, что курс рубля последние 20 лет в среднем держался на уровне 5 тенге, определенные колебания ему были не чужды. Но в 2022 году их амплитуда была достаточно большой.

Так, в первую декаду марта российская валюта подешевела до 3,98 тенге, после чего начала активно дорожать, достигнув 9,1 тенге к концу июня. И только неделю назад она опустилась ниже 7 тенге.

Вернется ли стоимость рубля к среднеисторическим показателям – предсказать и проконтролировать этот процесс практически невозможно.

Изменение курса рубля в 2022 году. Инфографика: Национальный банк Казахстана

Курс евро снизился на 0,09%

Если сравнить данные на 27 декабря 2022 и 2021 годов, то можно сказать, что европейская валюта по отношению к казахстанской остается стабильной. Год назад ее стоимость составляла 490,16 тенге, а сейчас – 489,73 тенге, то есть на 0,09% меньше.

Но график изменения евро за прошедший год не менее хаотичен, чем у доллара или рубля.

Так, вместе с долларом 16 марта курс европейской валюты достиг своего пика по отношению к тенге – 563,56 тенге. Далее она планомерно дешевела, пока также к концу мая не достигла своего минимального значения за весь 2022 год – 443,06 тенге.

Далее евро начал стремительно снижаться до уровня доллара пока европейская и американская валюты не достигли паритета, то есть их курсы совпали на отметке 473 тенге.

А с середины сентября в течение двух месяцев курс евро и вовсе был ниже курса доллара. Но уже к октябрю европейская валюта укрепила свои позиции и снова стала дороже американской.

Изменение курса евро в 2022 году. Инфографика: Национальный банк Казахстана

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2003261-kak-izmenilis-kursy-dollara-evro-i-rublya-v-uhodyaschem-godu-v-kazahstane/