Привязан ли тенге к рублю, рассказали в Нацбанке

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

И снова после непродолжительного ослабления один рубль равен пяти тенге. Этот и другие факты наталкивают некоторых аналитиков на мысль о том, что казахстанская валюта привязана к российской. Так ли это, узнали журналисты NUR.KZ.

Как менялся курс рубля к тенге за последние 20 лет

Согласно данным , ровно 20 лет назад, 29 марта 2002 года, российский рубль стоил 4,88 тенге. Последующие шесть лет его стоимость находилась в коридоре 4,35-5,13 тенге за рубль.

В начале 2009 года курс рубля опустился ниже четырех тенге, но уже через пару месяцев снова превысил эту границу и к середине года снова укрепился почти до пяти тенге. А в последние месяцы указанного года стоил даже немного больше.

Следующие пять лет курс рубля также составлял около пяти тенге, с учетом изменений, похожих на вышеописанные.

В середине 2014 года после резкого увеличения до 5,45 тенге российская валюта начала активно дешеветь, снизившись до 2,66 тенге в начале 2015 года. Около 3,5 тенге она стоила на протяжении девяти месяцев.

В сентябре 2015 года курс рубля снова превысил четыре тенге, через полгода – пять тенге, а в 2019 году - шесть тенге.

Около шести тенге российская валюта стоила до конца февраля текущего года, после чего стала активно дешеветь, буквально за 10 дней опустившись ниже четырех тенге.

Но курс рубля снова восстановился, достигнув на сегодняшний день «стандартных» пяти тенге, из-за чего может сложиться мнение, что казахстанская валюта привязана к российской.

Так ли это, нам ответили в Национальном банке Казахстана.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

«Несмотря на тесные торговые отношения с Российской Федерацией, курсообразование тенге формируется в зависимости от ряда факторов, поэтому говорить о «привязке» курса тенге к рублю – некорректно.

Национальный Банк считает неоправданными и фундаментально не подкрепленными предположения о прямой корреляции динамики курса тенге и российского рубля, потому что условия, как внешние, так и внутренние, для нашей валюты кардинально отличаются от тех условий, в которых функционирует сейчас российская валюта.

Таким образом, несмотря на тот факт, что Россия является крупнейшим торговым партнером Казахстана, динамика курса тенге не следует и не будет линейно следовать за динамикой рубля. Курс тенге не «привязан» к курсу российского рубля», - отметили в пресс-службе национального банка РК.

Как определяется курс тенге и что на него влияет

Подобного мнения придерживаются и другие казахстанские эксперты, которые утверждают, что курс российской валюты по отношению к казахстанской никто не удерживает на уровне пяти тенге.

В целом же стоимость тенге определяется посредством биржевых торгов, то есть его курс является плавающим и зависит от рынка и ряда, факторов, которые на него влияют.

На стоимость казахстанской валюты влияют: геополитическая обстановка в мире, цены на нефть, уровень инфляции в Казахстане, объемы налоговых выплат и так далее.

При этом российский рубль также остается влияющим на тенге фактором, так как экономики России и Казахстана тесно взаимосвязаны. Но он не единственный и располагается в ряду с другими.

На укрепление курса тенге можно также повлиять с помощью увеличения базовой ставки и валютных интервенций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1962408-privyazan-li-tenge-k-rublyu-rasskazali-v-natsbanke/