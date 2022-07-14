Курс доллара достиг паритета с евро впервые за 20 лет

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Обменный курс доллара США впервые за два последних десятилетия достиг паритета с евро. Инвесторы обеспокоены этим событием и говорят, что оно является признаком того, что надвигающийся экономический кризис особенно сильно ударит по Европе, передает Quartz.

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Евро впервые достиг ценового паритета с долларом в декабре 1999 года, чуть менее чем через год после того, как валюта была введена в обращение. В течение следующих трех лет доллар был сильнее евро. Инвесторы воспринимали американскую валюту в качестве актива-убежища, но после 2003 года евро в течение многих лет был сильнее доллара. Теперь инвесторы обеспокоены перспективой грядущей рецессии. Рост инфляции, повышение процентных ставок, вторжение России в Украину, массовые локдауны в Китае и новые варианты COVID-19 только усиливают эти страхи.

Считается, что во время кризисов держать активы в долларах безопаснее, именно поэтому сейчас большинство инвесторов предпочитают американскую валюту. Они переводят свои накопления в доллары, тем самым повышая общий спрос на валюту, из-за чего растет и ее стоимость. Опасения инвесторов во многом спровоцированы действиями Европейского центрального банка, который не спешил повышать базовую процентную ставку в целях контроля над инфляцией, как это сделала Федеральная резервная система США.

Надвигающаяся рецессия в сочетании с энергетическим кризисом и нестабильностью, вызванной войной в Украине, может особенно сильно ударить по Европе, что побудит инвесторов превентивно отказаться от евро в пользу доллара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1978219-kurs-dollara-dostig-pariteta-s-evro-vpervye-za-20-let/