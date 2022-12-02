Евро возвращает свои потерянные позиции

Евро. Иллюстративное фото: pexels.com

В 2022 году испытывает на себе сильное давление не только казахстанский тенге. Под удар попали также и другие мировые валюты, в том числе и евро. Впрочем, европейская валюта уже возвращает утраченные позиции. О том, что сейчас происходит с евро, читайте в материале NUR.KZ.

В конце лета валютный курс евро сильно снизился. В некоторых обменных пунктах Алматы он начал продаваться дешевле, чем доллар. Однако такая ситуация наблюдалась не только в Казахстане, но и во всем мире.

Причина кроется в мировых экономических процессах. Как известно, в текущем году многие страны столкнулись с сильным ростом цен на товары и услуги.

Рекордная инфляция "накрыла" и Соединенные Штаты Америки. Чтобы замедлить ее темпы, Федеральная резервная служба США начала ужесточать денежно-кредитную политику в стране – то есть, повышать базовую ставку.

Такое решение позволило укрепиться доллару и одновременно негативно повлияло на экономики многих стран мира, в том числе и тех, что входят в Европейский союз (ЕС). Как следствие, евро начал сильно проседать в своей стоимости, а на фоне подорожания доллара сильно изменился и кросс-курс европейской валюты к тенге.

Другими словами, и евро, и тенге сильно ослабли по сравнению к доллару. В итоге европейская валюта ослабла настолько сильно, что сначала доллар сравнялся с ней по стоимости, а затем и вовсе обогнал ее.

Купюры на прищепках. Иллюстративное фото: pixabay.com

Однако, такая ситуация продлилась недолго. Евро постепенно начал отвоевывать свои потерянные позиции. На это обратил внимание аналитический Telegram-канал Tengenomika.

Причем причин для этого сразу несколько, одна из них – смена тактики центрального банка Евросоюза, который в октябре решил последовать примеру ФРС США и

Однако, как отмечают аналитики, главная причина укрепления евро заключается не в действиях Европейского центрального банка, а в том, что это доллар начал глобально слабеть.

«Индекс доллара США (DXY) c начала октября снизился сразу на 9 пунктов с 113 до 104. Как итог, к доллару США сумели укрепиться даже валюты, которые недавно переживали резкий обвал: японская иена и британский фунт», - объясняет автор канала.

Курс евро. Скриншот: Telegram-канал Tengenomika

Среди предпосылок аналитики называют замедление инфляционных процессов в США. Логика проста: раз рост цен на товары и услуги замедляется, значит и ФРС США не нужно в дальнейшем повышать базовую ставку. Таким образом, надежды на более скорое смягчение денежно-кредитной политики в США в итоге сыграли против американского доллара.

Это также отразилось и на кросс-курсе евро и тенге, который значительно изменился по сравнению с ситуацией, когда обменный курс этих валют был дешевле курса доллара к тенге.

Курс валют. Скриншот: Telegram-канал Tengenomika

Напомним, на фоне резкого ослабления евро в Казахстане также наблюдался и спад интереса к нему. Большинство казахстанцев предпочитали покупать американский доллар и почти не приобретали дешевую европейскую валюту.

Теперь же, по официальному курсу Национального банка РК, курс евро на момент написания статьи почти достиг 490 тенге, тогда как курс доллара составляет лишь 468 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1999895-evro-vozvraschaet-svoi-poteryannye-pozitsii/