Спрос на доллары растет второй месяц подряд в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы продолжают скупать американскую валюту. Ее нетто-продажи оказались одними из самых высоких за весь 2022 год. О том, сколько долларов купило население страны в ноябре, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане второй месяц подряд наблюдается рост нетто-продаж (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) доллара. Если еще в октябре, по данным Национального банка РК, “чистые” продажи американской валюты составляли порядка 164,7 млрд тенге, то в ноябре они выросли до 204,6 млрд тенге.

За весь 2022 год этот показатель был выше лишь в мае - тогда население скупило долларов на общую сумму в 209,3 млрд тенге.

Активнее всего американскую валюту приобретали жители и гости Алматы - нетто-продажи в ноябре составили 83,6 млрд тенге. Следом идут Шымкент (31,6 млрд тенге) и Астана (13,3 млрд тенге).

Ближе всего к лидерам расположилась Мангистауская область - здесь чистые продажи доллара составили 9,2 млрд тенге.

Какую валюту еще покупали в Казахстане

Остальные популярные иностранные валюты по объемам “чистых” продаж сильно уступают доллару. Так, например, за весь ноябрь население страны приобрело евро на общую сумму 15,6 млрд тенге, это немного больше, чем в октябре (13,6 млрд тенге), но в два раза меньше, чем в было в сентябре (32,2 млрд тенге).

После “взлета” в октябре, спрос на российские рубли снова начал снижаться - с 6,9 млрд тенге до 3 млрд тенге. При этом сразу в трех областях нетто-продажи российской валюты оказались отрицательными:

Актюбинская область - минус 343,7 млн тенге ;

; Западно-Казахстанская область - минус 103,8 млн тенге ;

; Туркестанская область - минус 47,8 млн тенге.

На этом фоне "взлетел" китайский юань, который после резкого падения в октябре, снова показал значительный рост нетто-продаж - с 54 млн тенге до 119,2 млн тенге.

Что интересно, больше всего китайской валюты скупили жители Северо-Казахстанской области - здесь чистые продажи юаня достигли 90,1 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2003089-spros-na-dollary-rastet-vtoroy-mesyats-podryad-v-kazahstane/