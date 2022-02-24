Финансы
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Доллар за сутки подорожал на 28 тенге в Казахстане

Человек держит доллары
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Американская валюта в очередной раз подорожала в Казахстане. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

На 15.30 по времени Нур-Султана курс доллара на Казахстанской фондовой бирже составил 465, 23 тенге.

Рост за сутки составил 28,04 тенге.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в обменных пунктах и банках второго уровня 24 февраля доллар торгуется по следующим ценам:

  • Нур-Султан: покупка - 464-467 тенге за доллар, продажа - 471-474 тенге;
  • Алматы: покупка - 462-467 тенге за доллар, продажа - 468-474 тенге;
  • Шымкент: покупка - 464-466 тенге за доллар, продажа - 471-474 тенге.

Курс доллара на 11.00 составлял 452,49 тенге за единицу.

Ранее в KASE рассказывали о прогнозе на курс американской валюты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1957737-ofitsialnyy-kurs-dollara-perevalil-za-465-tenge/

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