Доллар за сутки подорожал на 28 тенге в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Американская валюта в очередной раз подорожала в Казахстане. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

На 15.30 по времени Нур-Султана курс доллара на Казахстанской фондовой бирже составил 465, 23 тенге.

Рост за сутки составил 28,04 тенге.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в обменных пунктах и банках второго уровня 24 февраля доллар торгуется по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка - 464-467 тенге за доллар, продажа - 471-474 тенге;

покупка - 464-467 тенге за доллар, продажа - 471-474 тенге; Алматы: покупка - 462-467 тенге за доллар, продажа - 468-474 тенге;

покупка - 462-467 тенге за доллар, продажа - 468-474 тенге; Шымкент: покупка - 464-466 тенге за доллар, продажа - 471-474 тенге.

Курс доллара на 11.00 составлял 452,49 тенге за единицу.

Ранее в KASE рассказывали о прогнозе на курс американской валюты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1957737-ofitsialnyy-kurs-dollara-perevalil-za-465-tenge/