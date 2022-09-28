Почему евро оказался дешевле доллара в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

В 2022 году валютный курс евро в Казахстане снизился, что в результате сделало его дешевле американской валюты. О том, с чем это связано и почему доллар США оказался дороже, читайте в материале NUR.KZ.

Евро в Казахстане всегда воспринимался как валюта, имеющая большую стоимость, чем доллар США.

Однако в 2022 году его курс заметно снизился: например, на 27 сентября в обменных пунктах американская валюта продавалась по 483,06 тенге в среднем, а евро – по 465,45 тенге. В то же время спрос на европейскую валюту у населения значительно возрос.

О причинах смены курса двух наиболее популярных иностранных валют рассказал корреспонденту NUR.KZ Андрей Чеботарев, независимый аналитик и автор Telegram-канала Finance.kz.

Почему евро ослабел

Как сообщает аналитик, текущие процессы не связаны непосредственно с казахстанским тенге: курс евро снизился во всем мире, а доллар, наоборот, подорожал.

Основными причинами этих процессов оказались высокая глобальная инфляция и особенности денежно-кредитной политики в США и ЕС.

Напомним, что Федеральная резервная система США в очередной раз повысила процентные ставки до 3,25%, пытаясь справиться с высокими ценами. Это привело к росту индекса доллара и его подорожанию.

Индекса доллара США (DXY) – это отношение американской валюты к корзине из других мировых валют (евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). Он преодолел отметку в 113 пунктов, что является рекордом за последние 20 лет.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В то же время евро слабеет на фоне мягкой денежно-кредитной политики европейского центробанка (ЕЦБ): ставка равна 1,25%.

"В целом инфляция в еврозоне и США примерно одинаковая – более 8%.

Но ЕЦБ начал поднимать ставки гораздо позже: если ФРС приступил к этому в марте, то европейский центробанк – только в июле, и не спешит делать это и далее", – сообщает Андрей Чеботарев.

То есть высокие процентные ставки приводят к росту стоимости валюты, что можно увидеть на примере доллара. А мягкая денежно-кредитная политика, наоборот, приводит к снижению курса, что и происходит с евро.

"Паритет "один к одному" был пройден около месяца назад. А сейчас, после очередного заседания ФРС, паритет сместился еще сильнее: к 0,95 евро за доллар.

То есть впервые за 20 лет с момента обращения евро данная валюта стоит меньше доллара везде, а не только в Казахстане", – делится мнением аналитик.

При этом он отмечает, что в Казахстане довольно слабый спрос на европейскую валюту на валютной бирже – секция евро имеется, но там почти не проводятся торги.

Причина в том, что евро практически не используется в международных расчетах нашей страны, а торговля с ЕС осуществляется в долларах США.

Напомним, что в Казахстане базовая ставка Национального банка равна 14,5% при инфляции в 16,1%. Когда она повышается, то кредиты для казахстанцев становятся дороже, а депозиты – более привлекательными. Также укрепляется курс тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1989809-pochemu-evro-okazalsya-deshevle-dollara-v-kazahstane/