Может ли Нацбанк снизить курс рубля в Казахстане, рассказали аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С резким подорожанием рубля в Казахстане выросли цены на некоторые ввозимые товары. О том, как формируется стоимость российской валюты и можно ли ее искусственно зафиксировать на уровне 5 тенге, рассказал Telegram-канал Finance.kz.

Казахстанцы привыкли к тому, что долгое время курс рубля держался на отметке 4-5 тенге и почти не менялся.

Это позволяло импортерам российских товаров вести бизнес относительно стабильно, рассчитывая свои расходы на этой отметке. Однако в 2022 году на фоне геополитических событий стоимость рубля резко выросла и достигла почти 9 тенге.

В результате, как сообщают аналитики, появились возмущения и требования к Национальному банку РК опустить курс рубля до прежнего уровня и даже компенсировать курсовые убытки предпринимателям.

Как "контролируется" курс рубля

Ранее мы рассказывали о том, как формируется курс рубля в Казахстане.

Суть в том, что его стоимость определяется за счет так называемого кросс-курса – отношения тенге к доллару и отдельно рубля к доллару.

То есть объемы прямых торгов на валютной бирже между валютами Казахстана и России слишком малы и не позволяют определять курс, как это делается с американской валютой.

"Нацбанк абсолютно ничего не может сделать с курсом рубля в Казахстане – у него нет никаких инструментов для этого. У нашего регулятора нет рублевых счетов. Он чисто физически не может участвовать в торгах рублем и проводить там какие-то интервенции", – сообщают аналитики.

Монеты тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Возможны ли компенсации за курсовую разницу

В свою очередь, предприниматели, ведущие деятельность по импорту товаров из России, также могли пострадать из-за роста курса рубля. В связи с этим в информационном поле возникали требования компенсировать их расходы, связанные с курсовой разницей.

Однако такой механизм не предусмотрен, при этом остается открытым вопрос финансирования этих "компенсаций".

"Курсовой риск это то, что экономические агенты принимают на себя, и желание переложить его на всех остальных налогоплательщиков понятно, но уж очень эгоистично звучит, даже для казахстанских предпринимателей", – отмечают эксперты.

Другими словами, все, что происходит с курсом рубля к тенге, является рыночным риском для импортеров. А контроль этого курса Нацбанком не представляется возможным.

"Курс рубля в Казахстана самый свободный и определяется исключительно сделками между экономическими агентами", – сообщают аналитики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1990494-mozhet-li-natsbank-snizit-kurs-rublya-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/