Станут ли казахстанцы богаче, если рубль подешевеет, рассказал аналитик

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События, связанные с Украиной и Россией, могут иметь определенные последствия и для Казахстана. О том, что будет с тенге и смогут ли казахстанцы воспользоваться курсовой разницей, чтобы выгодно закупиться российскими автомобилями и другими товарами, читайте в материале NUR.KZ.

22 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР.

В качестве реакции на эти действия появились сообщения о введении новых экономических санкций от США и некоторых западноевропейских стран.

О том, как это может отразиться на экономике Казахстана, в интервью для NUR.KZ рассказал аналитик и автор телеграм-канала Finance.kz Андрей Чеботарев.

Влияние рубля на тенге и риски для Казахстана

Среди основных факторов, оказывающих влияние на курс тенге, можно отметить:

стоимость рубля – из-за нынешней геополитической ситуации стоимость валюты РФ резко упала ниже отметки в 80,3 рубля за доллар США ;

; стоимость нефти – марка Brent стала дороже 97 долларов США за баррель.

Соответственно, первый фактор окажет негативное влияние на курс тенге из-за взаимосвязанности экономик двух государств. А рост цен на нефть может немного скрасить это влияние.

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Однако эффекта от дорогой нефти может не хватить, так как Казахстан стал более экономически взаимосвязанным со стоимостью рубля из-за роста российского импорта, считает аналитик.

"Но в этом есть и положительная сторона: из-за наличия большого объема импорта из России и падения курса рубля цены на ввозимые товары должны будут снизиться.

А это, в свою очередь, может смягчить инфляционное давление в Казахстане", – отмечает Андрей Чеботарев.

Однако, по мнению специалиста, это лишь небольшой положительный момент среди других негативных последствий.

"Так сложилось, что с точки зрения остального мира Казахстан экономически и политически ассоциируется с РФ.

Поэтому для нашей страны возникают существенные риски на фоне сообщений о том, что могут быть применены новые санкции. Соответственно, это может повлиять и на нашу экономику", – сообщает аналитик.

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Смогут ли казахстанцы дешево закупиться в России из-за падения рубля

В 2014 году, когда курс российского рубля резко снизился по отношению к тенге, казахстанцы могли воспользоваться ситуацией и начать скупать автомобили и другие товары с внутреннего рынка РФ по низким ценам.

В этот раз, как отмечает автор телеграм-канала Finance.kz, подобный сценарий технически невозможен.

"Дело в том, что в 2014 году РФ перешла к рыночному определению курса рубля. А стоимость тенге на тот момент искусственно поддерживалась Нацбанком. Поэтому могла образоваться такая разница в стоимости нацвалют.

Сейчас тенге также имеет плавающий курс. Соответственно, если рубль резко обесценится, то курс казахстанской валюты восстановит баланс с российской буквально в течение 1-2 дней", – сообщает аналитик.

То есть, ситуация, когда в течение нескольких месяцев казахстанцы могли воспользоваться большой разницей в курсе тенге-рубль, уже не повторится.

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Ожидается ли отток инвесторов из Казахстана

Негативные события могут повлиять на поведение иностранных инвесторов, которые из-за новых рисков могут уйти из рынка РК.

"Акции Halyk Bank на Лондонской бирже еще 21 февраля обновили годичный минимум – то есть, их цена снизилась до наименьших показателей за последние 12 месяцев. Падают и акции Kaspi – до годичного минимума еще не дошли, но до этой отметки осталось немного.

А акции других казахстанских компаний, которые так и не восстановились после январских событий, тем более оказались под давлением геополитических факторов.

Поэтому, если произойдет дальнейшая эскалация конфликта, то и негативное влияние на привлекательность Казахстана в глазах инвесторов возрастет", – отмечает Андрей Чеботарев.

Напомним, что ранее другими специалистами также был озвучен прогноз по курсу тенге на фоне геополитической ситуации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1957218-stanut-li-kazahstantsy-bogache-esli-rubl-podesheveet-rasskazal-analitik/