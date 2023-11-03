На покупку какого дома не дадут ипотеку в Казахстане

Не каждый дом можно приобрести в ипотеку. Например, банк не даст заем на покупку слишком старого жилья. Как на этот процесс влияет и материал постройки, журналисты NUR.KZ узнали на портале "Крыша".

Ипотека для многих казахстанцев является единственной возможностью приобрести собственное жилье. Однако гражданам стоит подходить к выбору собственного дома ответственно – банк строго оценивает характеристики жилья и может отказать в выдаче займа, если оно не соответствует требованиям. Особенно это касается частных домов.

Как рассказывают эксперты, возраст жилой недвижимости и материал, из которого она построена, являются главными показателями, на которые обращают внимание кредиторы. Так, у большинства банков максимальный предел составляет 50-55 лет. Получить заем, если жилье слишком старое, не получится.

При этом материал постройки сильно влияет на допустимый возраст. Например, если дом построен из кирпича, то его можно приобрести в ипотеку, даже если с момента постройки прошло 50 лет, а вот у деревянных строений предел равен 30 годам.

В целом же банки принимают решения по кредитованию индивидуально, учитывая и другие требования. При этом заем чаще всего не выдают на покупку:

временных контейнерных построек;

саманных домов;

сырцовых домов.

Макет дома. Иллюстративное фото: Getty Images/Franck-Boston

Впрочем, в некоторых банках ипотеку можно оформить на саманные и сырцовые дома, а также изготовленные из легких стальных конструкций при наличии железобетонного каркаса. Требования к объектам могут отличаться в зависимости от региона. Например, в Алматы и Кокшетау саманные дома не годятся в качестве залога, но рассматриваются в Шымкенте.

Также стоит помнить, что год постройки влияет на размер первоначального взноса – чем старше объект и ниже срок эксплуатации материала, тем больше может быть взнос.

Кроме того, банк обращает внимание и на расположение дома. Так, ипотеку дают только на покупку объектов, расположенных на участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или личное подсобное хозяйство (ЛПХ). На них также должны быть проложены инженерные сети и коммуникации. А вот на дома, которые оформлены как дачи, жилищный заем не дадут.

Купить жилье в ипотеку, особенно если она выдается не на льготных, а на рыночных условиях, могут не все казахстанцы. Поэтому для многих граждан единственной альтернативой является аренда жилья, однако и здесь могут быть свои сложности.