Арендное жилье стремительно дорожает в городах Казахстана

В сентябре стоимость арендного жилья в среднем по стране выросла на 1,5%. Самое сильное подорожание зафиксировано в Усть-Каменогорске и Караганде – свыше 5%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
В августе на рынке арендного жилья наблюдалось заметное оживление – в среднем цены выросли на 1,4% за месяц. В сентябре, согласно данным Бюро национальной статистики, рост цен ускорился до 1,5%.
Примечательно, что лидерами по их росту в этот раз стали Усть-Каменогорск (5,3%), Караганда (5,2%) и Кокшетау (4,8%). Также сильным ростом отметился Талдыкорган (4,2%).
В Алматы и Астане арендное жилье за месяц подорожало на 1,6% и 1,4% соответственно, а в Шымкенте – на 2,5%.
Если сравнить с прошлогодними ценами, то текущие сразу на 8,4% выше. Самое сильное годовое подорожание зафиксировано в Талдыкоргане (24,2%), Петропавловске (23,9%) и Усть-Каменогорске (22,1%).
При этом Актобе и Туркестан стали единственными городами, где цены на аренду жилья ниже прошлогодних – на 11,8% и 1% соответственно.
Таким образом, с учетом всех изменений, средняя стоимость одного квадратного метра съемного жилья в сентябре составила 4 471 тенге. Самый высокий средний ценник в Алматы – 5 364 тенге, а Тараз отметился самыми низкими ценами – 2 074 тенге за "квадрат" в среднем.
|Изменение цен на арендное жилье в Казахстане
в сентябре 2024 года
|Регион
|К августу
2024 года
|К сентябрю
2023 года
|Средняя цена
|Казахстан
|1,5%
|8,4%
|₸4 471
|Астана
|1,4%
|17,6%
|₸4 680
|Алматы
|1,6%
|2,4%
|₸5 364
|Шымкент
|2,5%
|22,0%
|₸3 716
|Актау
|1,0%
|10,1%
|₸3 278
|Актобе
|3,1%
|-11,8%
|₸2 337
|Атырау
|0,0%
|16,2%
|₸3 435
|Жезказган
|1,2%
|15,2%
|₸3 598
|Кокшетау
|4,8%
|16,5%
|₸3 006
|Караганда
|5,2%
|14,0%
|₸4 234
|Конаев
|0,0%
|0,0%
|₸3 394
|Костанай
|0,1%
|5,6%
|₸2 692
|Кызылорда
|2,1%
|10,7%
|₸2 438
|Уральск
|0,7%
|20,6%
|₸2 966
|Усть-Каменогорск
|5,3%
|22,1%
|₸3 026
|Павлодар
|0,2%
|1,9%
|₸2 498
|Петропавловск
|2,9%
|23,9%
|₸3 113
|Семей
|2,9%
|14,3%
|₸3 046
|Талдыкорган
|4,2%
|24,2%
|₸3 117
|Тараз
|0,6%
|6,4%
|₸2 074
|Туркестан
|0,0%
|-1,0%
|₸2 419
|По данным Бюро национальной статистики
Что касается первичного рынка жилья, то здесь наблюдается незначительный рост цен – плюс 0,8% за месяц.
Сильнее всего новое жилье подорожало в Жезказгане – сразу на 1,8% за месяц. Следом идут Астана и Алматы – по 1,2% в каждом. В Кокшетау цены выросли на 0,6%, в Павлодаре – на 0,2%, а в Атырау – на 0,1%. В остальных городах цены остались без изменений.
В годовом разрезе сильный рост цен наблюдается в Актобе (7,9%), Талдыкоргане (7,2%) и Кызылорде (7,1%).
Примечательно, что в Алматы текущие цены ниже прошлогодних, правда, лишь на 0,2%. Также годовое снижение зафиксировано в Атырау и Усть-Каменогорске – на 1,7% и 0,8% соответственно.
По итогу средняя стоимость квадратного метра "первички" стоит 494 233 тенге. Самые высокие цены в Астане (592 532 тенге), а самые низкие – в Актобе (281 553 тенге).
В Алматы средний ценник составил 573 920 тенге за "квадрат", а в Шымкенте – 435 005 тенге.
|Изменение цен на первичное жилье в Казахстане
в сентябре 2024 года
|Регион
|К августу
2024 года
|К сентябрю
2023 года
|Средняя цена
|Казахстан
|0,8%
|2,0%
|₸494 233
|Астана
|1,2%
|3,3%
|₸592 532
|Алматы
|1,2%
|-0,2%
|₸573 920
|Шымкент
|0,0%
|0,9%
|₸435 005
|Актау
|0,0%
|4,7%
|₸409 711
|Актобе
|0,0%
|7,9%
|₸281 553
|Атырау
|0,1%
|-1,7%
|₸394 325
|Жезказган
|1,8%
|-
|₸373 768
|Кокшетау
|0,6%
|6,7%
|₸308 498
|Караганда
|0,0%
|0,6%
|₸369 070
|Конаев
|0,0%
|-
|₸383 406
|Костанай
|0,0%
|5,8%
|₸384 749
|Кызылорда
|0,0%
|7,1%
|₸337 528
|Уральск
|0,0%
|3,6%
|₸287 821
|Усть-Каменогорск
|0,0%
|-0,8%
|₸376 319
|Павлодар
|0,2%
|3,0%
|₸359 283
|Петропавловск
|0,0%
|0,5%
|₸361 432
|Семей
|0,0%
|0,5%
|₸367 517
|Талдыкорган
|0,0%
|7,2%
|₸334 829
|Тараз
|0,0%
|3,8%
|₸351 452
|Туркестан
|0,0%
|3,1%
|₸350 589
|По данным Бюро национальной статистики
А вот на вторичном рынке ситуация неоднозначная. За месяц цены в среднем по стране выросли лишь на 0,2%. Сильнее всего квадратные метры подорожали в Қонаеве и Атырау – на 7% и 6,3% соответственно.
При этом цены за месяц снизились в Шымкенте и Усть-Каменогорске – на 1,3% и 0,9% соответственно. А в Астане, Актау, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане и Таразе они не изменились.
В годовом разрезе "вторичка" стоит в среднем на 5% дороже. Самый сильный рост цен зафиксирован в Атырау – на 23,3%. В Астане подорожание составило 13,9%.
В Алматы и Шымкенте цены за год снизились – на 0,1% и 4,8% соответственно. Также снижение зафиксировано в Актобе – на 2,5%, Караганде – на 1,7%, Уральске – на 2,1%, Усть-Каменогорске – на 3,8% и Семее – на 0,4% за год.
По итогу средняя цена одного "квадрата" на вторичном рынке составила 511 083 тенге. Самая высокая стоимость в Астане (637 761 тенге), а самая низкая – в Актобе (289 320 тенге за квадратный метр).
|Изменение цен на вторичное жилье в Казахстане
в сентябре 2024 года
|Регион
|К августу
2024 года
|К сентябрю
2023 года
|Средняя цена
|Казахстан
|0,2%
|5,0%
|₸511 083
|Астана
|0,0%
|13,9%
|₸637 761
|Алматы
|0,2%
|-0,1%
|₸594 796
|Шымкент
|-1,3%
|-4,8%
|₸414 051
|Актау
|0,0%
|4,4%
|₸325 806
|Актобе
|1,4%
|-2,5%
|₸289 320
|Атырау
|6,3%
|23,3%
|₸468 875
|Жезказган
|0,2%
|4,0%
|₸351 229
|Кокшетау
|0,0%
|7,8%
|₸309 266
|Караганда
|-0,3%
|-1,7%
|₸382 179
|Конаев
|7,0%
|0,1%
|₸432 294
|Костанай
|-0,1%
|0,3%
|₸384 792
|Кызылорда
|0,3%
|0,6%
|₸311 759
|Уральск
|1,4%
|-2,1%
|₸351 600
|Усть-Каменогорск
|-0,9%
|-3,8%
|₸373 969
|Павлодар
|0,0%
|1,4%
|₸363 461
|Петропавловск
|0,0%
|7,5%
|₸376 211
|Семей
|0,1%
|-0,4%
|₸405 412
|Талдыкорган
|0,0%
|4,2%
|₸349 352
|Тараз
|0,0%
|0,9%
|₸318 959
|Туркестан
|0,5%
|5,0%
|₸323 641
|По данным Бюро национальной статистики
Напомним, ранее аналитики также рассказывали о стоимости арендного жилья в разных городах Казахстана – в некоторых регионах средние ценники могут доходить почти до 500 тыс. тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2172138-arendnoe-zhile-stremitelno-dorozhaet-v-gorodah-kazahstana/
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