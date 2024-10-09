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Арендное жилье стремительно дорожает в городах Казахстана

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Многоквартирные дома построены в Алматы
Многоквартирные дома. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В сентябре стоимость арендного жилья в среднем по стране выросла на 1,5%. Самое сильное подорожание зафиксировано в Усть-Каменогорске и Караганде – свыше 5%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В августе на рынке арендного жилья наблюдалось заметное оживление – в среднем цены выросли на 1,4% за месяц. В сентябре, согласно данным Бюро национальной статистики, рост цен ускорился до 1,5%.

Примечательно, что лидерами по их росту в этот раз стали Усть-Каменогорск (5,3%), Караганда (5,2%) и Кокшетау (4,8%). Также сильным ростом отметился Талдыкорган (4,2%).

В Алматы и Астане арендное жилье за месяц подорожало на 1,6% и 1,4% соответственно, а в Шымкенте – на 2,5%.

Если сравнить с прошлогодними ценами, то текущие сразу на 8,4% выше. Самое сильное годовое подорожание зафиксировано в Талдыкоргане (24,2%), Петропавловске (23,9%) и Усть-Каменогорске (22,1%).

При этом Актобе и Туркестан стали единственными городами, где цены на аренду жилья ниже прошлогодних – на 11,8% и 1% соответственно.

Таким образом, с учетом всех изменений, средняя стоимость одного квадратного метра съемного жилья в сентябре составила 4 471 тенге. Самый высокий средний ценник в Алматы – 5 364 тенге, а Тараз отметился самыми низкими ценами – 2 074 тенге за "квадрат" в среднем.

Изменение цен на арендное жилье в Казахстане
в сентябре 2024 года
Регион К августу
2024 года		 К сентябрю
2023 года		 Средняя цена
Казахстан 1,5% 8,4% ₸4 471
Астана 1,4% 17,6% ₸4 680
Алматы 1,6% 2,4% ₸5 364
Шымкент 2,5% 22,0% ₸3 716
Актау 1,0% 10,1% ₸3 278
Актобе 3,1% -11,8% ₸2 337
Атырау 0,0% 16,2% ₸3 435
Жезказган 1,2% 15,2% ₸3 598
Кокшетау 4,8% 16,5% ₸3 006
Караганда 5,2% 14,0% ₸4 234
Конаев 0,0% 0,0% ₸3 394
Костанай 0,1% 5,6% ₸2 692
Кызылорда 2,1% 10,7% ₸2 438
Уральск 0,7% 20,6% ₸2 966
Усть-Каменогорск 5,3% 22,1% ₸3 026
Павлодар 0,2% 1,9% ₸2 498
Петропавловск 2,9% 23,9% ₸3 113
Семей 2,9% 14,3% ₸3 046
Талдыкорган 4,2% 24,2% ₸3 117
Тараз 0,6% 6,4% ₸2 074
Туркестан 0,0% -1,0% ₸2 419
По данным Бюро национальной статистики

Что касается первичного рынка жилья, то здесь наблюдается незначительный рост цен – плюс 0,8% за месяц.

Сильнее всего новое жилье подорожало в Жезказгане – сразу на 1,8% за месяц. Следом идут Астана и Алматы – по 1,2% в каждом. В Кокшетау цены выросли на 0,6%, в Павлодаре – на 0,2%, а в Атырау – на 0,1%. В остальных городах цены остались без изменений.

В годовом разрезе сильный рост цен наблюдается в Актобе (7,9%), Талдыкоргане (7,2%) и Кызылорде (7,1%).

Примечательно, что в Алматы текущие цены ниже прошлогодних, правда, лишь на 0,2%. Также годовое снижение зафиксировано в Атырау и Усть-Каменогорске – на 1,7% и 0,8% соответственно.

По итогу средняя стоимость квадратного метра "первички" стоит 494 233 тенге. Самые высокие цены в Астане (592 532 тенге), а самые низкие – в Актобе (281 553 тенге).

В Алматы средний ценник составил 573 920 тенге за "квадрат", а в Шымкенте – 435 005 тенге.

Изменение цен на первичное жилье в Казахстане
в сентябре 2024 года
Регион К августу
2024 года		 К сентябрю
2023 года		 Средняя цена
Казахстан 0,8% 2,0% ₸494 233
Астана 1,2% 3,3% ₸592 532
Алматы 1,2% -0,2% ₸573 920
Шымкент 0,0% 0,9% ₸435 005
Актау 0,0% 4,7% ₸409 711
Актобе 0,0% 7,9% ₸281 553
Атырау 0,1% -1,7% ₸394 325
Жезказган 1,8% - ₸373 768
Кокшетау 0,6% 6,7% ₸308 498
Караганда 0,0% 0,6% ₸369 070
Конаев 0,0% - ₸383 406
Костанай 0,0% 5,8% ₸384 749
Кызылорда 0,0% 7,1% ₸337 528
Уральск 0,0% 3,6% ₸287 821
Усть-Каменогорск 0,0% -0,8% ₸376 319
Павлодар 0,2% 3,0% ₸359 283
Петропавловск 0,0% 0,5% ₸361 432
Семей 0,0% 0,5% ₸367 517
Талдыкорган 0,0% 7,2% ₸334 829
Тараз 0,0% 3,8% ₸351 452
Туркестан 0,0% 3,1% ₸350 589
По данным Бюро национальной статистики

А вот на вторичном рынке ситуация неоднозначная. За месяц цены в среднем по стране выросли лишь на 0,2%. Сильнее всего квадратные метры подорожали в Қонаеве и Атырау – на 7% и 6,3% соответственно.

При этом цены за месяц снизились в Шымкенте и Усть-Каменогорске – на 1,3% и 0,9% соответственно. А в Астане, Актау, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане и Таразе они не изменились.

В годовом разрезе "вторичка" стоит в среднем на 5% дороже. Самый сильный рост цен зафиксирован в Атырау – на 23,3%. В Астане подорожание составило 13,9%.

В Алматы и Шымкенте цены за год снизились – на 0,1% и 4,8% соответственно. Также снижение зафиксировано в Актобе – на 2,5%, Караганде – на 1,7%, Уральске – на 2,1%, Усть-Каменогорске – на 3,8% и Семее – на 0,4% за год.

По итогу средняя цена одного "квадрата" на вторичном рынке составила 511 083 тенге. Самая высокая стоимость в Астане (637 761 тенге), а самая низкая – в Актобе (289 320 тенге за квадратный метр).

Изменение цен на вторичное жилье в Казахстане
в сентябре 2024 года
Регион К августу
2024 года		 К сентябрю
2023 года		 Средняя цена
Казахстан 0,2% 5,0% ₸511 083
Астана 0,0% 13,9% ₸637 761
Алматы 0,2% -0,1% ₸594 796
Шымкент -1,3% -4,8% ₸414 051
Актау 0,0% 4,4% ₸325 806
Актобе 1,4% -2,5% ₸289 320
Атырау 6,3% 23,3% ₸468 875
Жезказган 0,2% 4,0% ₸351 229
Кокшетау 0,0% 7,8% ₸309 266
Караганда -0,3% -1,7% ₸382 179
Конаев 7,0% 0,1% ₸432 294
Костанай -0,1% 0,3% ₸384 792
Кызылорда 0,3% 0,6% ₸311 759
Уральск 1,4% -2,1% ₸351 600
Усть-Каменогорск -0,9% -3,8% ₸373 969
Павлодар 0,0% 1,4% ₸363 461
Петропавловск 0,0% 7,5% ₸376 211
Семей 0,1% -0,4% ₸405 412
Талдыкорган 0,0% 4,2% ₸349 352
Тараз 0,0% 0,9% ₸318 959
Туркестан 0,5% 5,0% ₸323 641
По данным Бюро национальной статистики

Напомним, ранее аналитики также рассказывали о стоимости арендного жилья в разных городах Казахстана – в некоторых регионах средние ценники могут доходить почти до 500 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2172138-arendnoe-zhile-stremitelno-dorozhaet-v-gorodah-kazahstana/

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