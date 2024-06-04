Выдаются ли новые займы по программе "7-20-25" в Казахстане

В мае льготной ипотекой под 7% воспользовалось 340 казахстанцев. Всего же за все время действия программы "7-20-25" займы получили 74 151 человек. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действует много льготных программ. Среди них есть совсем новые, такие как "Наурыз" и "Отау", которые были запущены весной 2024 года, так и те, что уже работают не первый год.

Одной из таких программ является "7-20-25", которая позволяет казахстанцам оформить ипотеку под льготные 7%. Несмотря на то, что заложенный при создании программы лимит в 1 трлн тенге был исчерпан еще в апреле 2024 года, программа все еще работает и каждый квартал на ее реализацию выделяется по 25 млрд тенге.

Так, по состоянию на 30 мая текущего года, согласно данным Национального банка РК, в стране было выдано 340 новых займов под 7% примерно на 6 млрд тенге.

В целом за время реализации программы в стране было выдано 74 151 заем на 1,015 трлн тенге:

на Астану пришлось 26 920 займов на 426,2 млрд тенге ;

; на Алматы – 15 089 займов на 235,9 млрд тенге ;

; на Шымкент – 5 468 займов на 68,7 млрд тенге ;

; на остальные регионы – 26 674 займа на 284,2 млрд тенге.

Реализация программы "7-20-25". Инфографика: Национальный банк РК

Программа "7-20-25" работает на следующих условиях:

у заемщика не должно быть собственного жилья;

приобрести можно только первичное жилье;

максимальная стоимость жилья – от 15 до 25 млн тенге , в зависимости от региона;

, в зависимости от региона; процентная ставка – 7%;

первоначальный взнос – 20%;

срок займа – до 25 лет;

к участию допускаются только граждане Казахстана.

Напомним, решение продлить действие программы было принято в конце 2022 года еще до того, как был "исчерпан" изначальный лимит в 1 трлн тенге.