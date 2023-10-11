Можно ли сейчас оформить ипотеку под 7% в Казахстане

Программа "7-20-25" до сих пор действует в Казахстане. Однако не в каждом банке страны можно оформить льготную ипотеку под 7%. Где на данный момент принимаются заявки, узнали журналисты NUR.KZ.

На реализацию жилищной программы "7-20-25" в 2023 году выделили 100 млрд тенге – по 25 млрд тенге в квартал. Из-за того, что количество средств ограничено, многие казахстанцы сталкиваются с проблемами при оформлении – некоторые банки-участники программы не принимают новые заявки.

Однако с 1 октября банкам был выдан последний на текущий год транш, поэтому некоторые из них снова начали выдавать ипотеку под 7%.

На текущий момент выдавать ипотеку по льготной жилищной программе могут семь банков: "Банк ЦентрКредит", Freedom Bank, Halyk Bank, Bank RBK, Altyn Bank, ForteBank и "Евразийский банк". Однако, как выяснил портал "Крыша", не все из них готовы принимать новых клиентов.

Так, в "Банке ЦентрКредит" аналитикам заявили, что прием заявок начнется 11 октября с 10:00. При этом в очередь на ипотеку нужно встать онлайн через портал банка. Действовать при этом нужно очень быстро, так как в прошлом квартале места закончились буквально за несколько секунд.

В Freedom Bank вся система максимально автоматизирована. Проводится предварительный скрининг, то есть оценка платежеспособности и других рисков. Достаточно ввести ИИН, номер телефона, пройти видеоидентификацию, указать цену жилья, и банк либо пропустит на следующую ступень, либо откажет в кредитовании вообще.

В Halyk Bank прием заявок прошел 6 октября, поэтому взять ипотечный заем под 7% там сейчас не получится. Как отметил оператор банка, новые заявки принимаются один раз в полгода, причем именно в отделениях, а не удаленно.

В Bank RBK нужно подать предварительную заявку и ждать ответа оператора в порядке очереди либо идти в отделение. Можно ли в этом месяце подать заявку, следует уточнять у операторов.

Altyn Bank также принимает предзаявки, после чего операторы сами связываются с клиентами. Удаленно они подаются и в "Евразийском банке". А вот Forte Bank прием заявок приостановили.

В целом же по состоянию на 10 октября в 2023 году банками было выдано 4 584 ипотечных займа на общую сумму в 74,8 млрд тенге.

Реализация программы "7-20-25". Источник: krisha.kz

Напомним, в рамках программы "7-20-25" граждане Казахстана могут оформить льготную ипотеку на следующих условиях:

процентная ставка – 7% ;

; первоначальный взнос – от 20% ;

; срок кредита – до 25 лет ;

; можно приобрести первичное жилье от застройщика, которое уже введено в эксплуатацию;

собственного жилья на праве собственности у заемщика быть не должно;

кредитоваться можно только один раз;

не должно быть других ипотек.

Всего, как подсчитали аналитики, с момента начала действия программы "7-20-25" было выдано 70 173 кредита на более чем 949 млрд тенге.