Где дешевле купить гречку и другие социально значимые продукты питания в Алматы

Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

В список социально значимых входит 19 продуктов питания. Это так называемые продовольственные товары повседневного спроса. В каком онлайн-супермаркете Алматы их дешевле купить, узнали журналисты NUR.KZ.

Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане периодически мониторятся компетентными органами и в экстренных ситуациях регулируются государством.

В их список, согласно закону РК «Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров», входит 19 продуктов питания, которые должны соответствовать определенным требованиям.

Например, социально значимым продовольственным товаром является только формовой хлеб из муки первого сорта. А крупы и макароны должны быть только весовые.

Найти продукты, которые соответствуют таким условиям, сложнее. Покупатели часто берут уже фасованные повседневные товары или другого сорта.

Мы сравнили стоимость социально значимых продуктов питания, в соответствующем закону или немного измененном виде, в четырех онлайн-супермаркетах Алматы:

Arbuz.kz

Dastarkhan24

Carefood

MagnumGO

На официальных сайтах и в мобильных приложениях данных служб доставки мы ознакомились с ценами на абсолютно одинаковые товары.

Данные были собраны 22 июля 2022 года.

Первой в перечне социально значимых продуктов питания идет пшеничная мука первого сорта. Но во всех четырех магазинах нам не удалось найти аналогичный товар, поэтому мы сравнили стоимость муки высшего сорта под торговой маркой «Цесна» в упаковке массой 1 килограмм.

Дешевле всего она стоит в Arbuz.kz – 450 тенге. Далее идут MagnumGO – 474 тенге, Carefood – 487 тенге, а на последнем месте Dastarkhan24 – 555 тенге.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Далее в законе указаны весовые рожки. В таком виде мы их не нашли ни в одном магазине. Поэтому взяли фасованные рожки «Особые» под торговой маркой «Султан» в упаковке массой 400 граммов.

Самая низкая их стоимость зафиксирована в MagnumGO – 309 тенге. На втором и третьем местах Carefood и Dastarkhan24 – 351 тенге и 357 тенге, соответственно. А на последнем - Arbuz.kz, где упаковка таких рожек стоит 460 тенге.

Социально значимым продуктом также является гречневая крупа, но закон может регулировать цены также только на весовой продукт, который оказался не во всех взятых для рейтинга онлайн-супермаркетах. Поэтому мы сравнили цены на фасованную по 700 граммов гречку «Султан».

Самая низкая цена на этот товар оказалась в MagnumGO – 809 тенге. Далее идут Dastarkhan24 – 870 тенге, Carefood – 933 тенге, и на последнем месте расположился Arbuz.kz – 1 105 тенге.

И еще одна социально значимая крупа – это весовой шлифованный круглозерный рис. У всех продавцов мы нашли такой продукт, но в упаковках по 800 граммов от компании Makfa.

При сравнении его стоимости участники рейтинга снова поменялись местами. На первое вышел Carefood – 810 тенге за упаковку, на втором расположился Dastarkhan24 – 895 тенге, на третьем – MagnumGO с 955 тенге, а на последнем - Arbuz.kz, где упаковка риса стоит 1 050 тенге.

В список социально значимых продуктов питания в след за крупами ожидаемо вошли некоторые овощи. В частности, во всех четырех магазинах нам удалось сравнить стоимость килограмма моркови.

Самая низкая была зафиксирована в Dastarkhan24 – 240 тенге. Далее идут MagnumGO – 245 тенге, Carefood – 250 тенге, а также Arbuz.kz – 295 тенге.

Везде нашелся и репчатый лук, который можно купить на вес. Мы также сравнили стоимость килограмма.

Дешевле всего он стоит в Carefood – 225 тенге. На втором месте расположился MagnumGO – 289 тенге, на третьем - Dastarkhan24 со стоимостью лука 390 тенге, а на четвертом - Arbuz.kz, где килограмм данного овоща стоит 480 тенге.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Далее в законе идет подсолнечное масло. Для сравнения мы взяли литр данного продукта под торговой маркой «Шедевр».

Самая низка цена оказалась в Carefood – 899 тенге за литр. Сразу на 50 тенге дороже масло стоит в MagnumGO – 949 тенге. Следом идут Dastarkhan24 – 965 тенге, а также Arbuz.kz – 989 тенге.

В список социально значимых продуктов питания также входит мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью). Окорочков от одного производителя мы у всех участников рейтинга не нашли. Но сравнили стоимость целого бройлерного цыпленка от компании «Алель».

Цены за килограмм данного продукта распределились следующим образом: MagnumGO – 999 тенге, Arbuz.kz – 1 290 тенге, Carefood – 1 325 тенге, Dastarkhan24 – 1 520 тенге.

Далее в этот список входит пастеризованное молоко 2,5% жирности в мягкой упаковке. Для сравнения цен мы взяли молоко «Шиновское» в полужестком пакете объемом 900 миллилитров. Его жирность также составляет 2,5%.

Дешевле всего такое молоко стоит в MagnumGO – 389 тенге. Далее идет Carefood – 395 тенге, Dastarkhan24 – 445 тенге, а на последнем месте Arbuz.kz – 450 тенге.

Следом мы ознакомились со стоимостью кефира под торговой маркой Adal жирностью 2,5% в пластиковой бутылке объемом 925 миллилитров. Этот продукт также входит в список социально значимых, но в мягкой упаковке, которая была не во всех магазинах.

Самая низкая цена на данный товар была зафиксирована в MagnumGO – 539 тенге. На одну тенге отстал Arbuz.kz – 540 тенге. Далее идет Carefood – 565 тенге, а следом Dastarkhan24 – 630 тенге.

Следующий продукт в законе – это сливочное масло (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров). Для сравнения мы взяли продукт бренда Adal жирностью 72,5% в упаковке массой 180 граммов.

Цены за упаковку сливочного масла распределились следующим образом: MagnumGO – 827 тенге, Arbuz.kz – 1 040 тенге, Carefood – 1 175 тенге, Dastarkhan24 – 1 190 тенге.

Далее в список социально значимых продуктов входят яйца первой категории. Такие мы нашли под брендом QarQus по 15 штук в упаковке.

Дешевле всего они стоят MagnumGO – 718 тенге за полтора десятка. Далее идут Carefood – 755 тенге, Arbuz.kz – 865 тенге, а также Dastarkhan24 – 885 тенге.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

И на последнем месте в этом списке творог жирностью 5-9%. Мы выбрали продукт «Домашний» от бренда President в упаковке 450 граммов и жирностью 5%.

Его стоимость составила: MagnumGO – 859 тенге, Arbuz.kz – 915 тенге, Carefood – 935 тенге, Dastarkhan24 – 1 000 тенге.

Результаты рейтинга

Как мы видим, во всех из взятых нами магазинов можно найти продукты питания из списка социально значимых по наиболее низким ценам. В итоге мы распределили места по стоимости описанного выше продовольственного набора:

MagnumGO - 8 361 тенге; Carefood – 9 105 тенге; Arbuz.kz – 9 929 тенге; Dastarkhan24 - 9 942 тенге.

Отметим, что в зависимости от продавца, общей суммы покупок и местоположения покупателя также может различаться стоимость доставки из этих магазинов.

Какие продукты питания не вошли в рейтинг

Как мы уже отмечали, в список социально значимых продуктов питания входит 19 наименований. Нам же удалось сравнить стоимость только 13.

Одним из главных продуктов питания является формовой пшеничный хлеб из муки первого сорта. Таковой был не во всех взятых для рейтинга онлайн-супермаркетов. И другого вида хлеба от одного производителя в них также не нашлось.

Из овощей не во всех магазинах в наличии был картофель и белокочанная капуста. А белого сахарного песка не было практически везде.

Социально значимым продуктом питания также является говядина, точнее ее лопаточно-грудная часть с костями. Некоторые из взятых нами продавцов вообще не торгуют мясом.

И последний продукт, отмеченный в законе – это соль. Мы не нашли идентичный товар для сравнения его стоимости.

Напомним, что средняя стоимость всех социально значимых продуктов питания за год подорожала почти на 18%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1980037-gde-deshevle-kupit-grechku-i-drugie-sotsialno-znachimye-produkty-pitaniya-v-almaty/