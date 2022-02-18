Яйца подешевели: сколько они стоят в разных городах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В ценовом плане яйца – один из самых нестабильных продуктов в Казахстане. Они периодически то дорожают, то дешевеют, заставляя негодовать потребителей. Сколько стоят яйца в разных городах страны по итогам января, узнали журналисты NUR.KZ.

О подорожании яиц мы рассказывали не так давно, но уже через некоторое время Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) сообщило о снижении стоимости этого продукта со стороны производителей и продавцов в разных регионах страны.

По итогам января текущего года средняя стоимость десятка яиц первой категории по всему Казахстану составила 385 тенге. В целом, розничные цены уменьшились на 3,1% по сравнению с началом прошлого года, передает мониторинговое агентство EnergyProm.

Но напомним, что тогда яйца подорожали в годовом выражении сразу на 26,2%, а в феврале 2021 года рост составил 32,9%.

Поэтому данное уменьшение – это, скорее, коррекция цен, которая произошла в том числе в результате деятельности АЗРК и запрета на экспорт яиц, который был введен из-за роста стоимости данного продукта.

В разрезе городов яйца в среднем дороже всего в Нур-Султане – 473 тенге, далее идет Алматы – 462 тенге и Талдыкорган – 405 тенге. Выше средних по стране цены также в Актау – 396 тенге.

Самая маленькая средняя стоимость яиц была зафиксирована в Петропавловске – 300 тенге. В тройку городов с лучшими ценами также вошли Костанай (320 тенге) и Караганда (322 тенге).

Отметим, что цены в отдельных магазинах или торговых точках могут отличаться от среднего показателя. Стоимость яиц также может зависеть от производителя, категории, наценки продавца и других факторов.

Также заметим, что в целом цены на данный продукт нестабильны последние 10 лет. Из года в год казахстанцы наблюдают то резкий рост, то уменьшение стоимости яиц.

Инфографика: energyprom.kz

Вместе с тем в январе в Казахстане произвели на 18,4% больше яиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а точнее – 369,7 миллиона штук. При этом прошлый год, наоборот, начался с сокращения производства на такой же процент.

Половину всех яиц выпустили в трех областях страны – Алматинской (69,7 миллиона штук), Акмолинской (59,7 миллиона) и Северо-Казахстанской (55 миллионов).

Инфографика: energyprom.kz

В прошлом месяце выросла и средняя продуктивность одной курицы-несушки – с 17 до 18 яиц.

В целом, производство куриных яиц приходится на сельскохозяйственные предприятия – 320,7 миллиона штук или 86,7%.

Достаточно большая доля приходится на собственные хозяйства населения – 12,9% или 47,6 миллиона. ИП, крестьянские и фермерские хозяйства в январе произвели 1,4 миллиона яиц, или всего 0,4%.

Инфографика: energyprom.kz

Напомним, что продавать продукцию личного подсобного хозяйства без оформления ИП могут плательщики единого совокупного платежа (ЕСП).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1956748-yaytsa-podesheveli-skolko-oni-stoyat-v-raznyh-gorodah-kazahstana/