Цены растут 27 месяцев подряд: подсолнечное масло снова подорожало в Казахстане

Иллюстративное фото: акимат Алматы

Несмотря на рост отечественного производства подсолнечного масла, этот продукт продолжает дорожать. О том, как выросли цены и что делает государство, чтобы их сдержать, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане наблюдается постоянный рост цен на подсолнечное масло. Как отмечают аналитики Energyprom, оно дорожает последние 27 месяцев. За год цены на масло выросли на 19,4%. Это притом, что годовое удорожание по итогам мая 2021 года уже составляло 52,2%.

Инфографика: energyprom.kz

Сейчас литр подсолнечного масла в среднем по стране стоит 808 тенге. Дороже всего оно обходится жителям Атырау (859 тенге), Алматы (850 тенге) и Актау (841 тенге).

Самые низкие цены на масло зафиксированы в Семее (714 тенге за литр), Петропавловске (728 тенге) и Усть-Каменогорске (737 тенге).

Инфографика: energyprom.kz

Как правительство борется с ростом цен

Несмотря на постоянное удорожание, Казахстан уверенно наращивает производство подсолнечного масла. Только за январь-май текущего года объем выпуска составил 197,3 тысячи тонн, что на 29,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инфографика: energyprom.kz

Почти 78% объема производства нерафинированного подсолнечного масла произведено в одной лишь Восточно-Казахстанской области (102,2 тысячи тонн).

В свою очередь 78% выпуска рафинированного подсолнечного масла пришлись на Восточно-Казахстанскую область (28,7 тысячи тонн) и Шымкент (22,6 тысячи тонн).

В итоге отечественные предприятия за четыре месяца 2022 года обеспечили спрос (внутренний рынок и экспорт) на подсолнечное масло на 83,5% (66,3 тысячи тонн). На импорт пришлось 29,4 тысячи тонн.

Инфографика: energyprom.kz

Не только наращиванием производства Казахстан старается остановить дальнейший рост цен. По типу запрета экспортировать сахар Министерство сельского хозяйства также ввело ограничение на вывоз из страны подсолнечного масла. Это должно помочь стабилизировать цены и исключить возникновение дефицита в секторе.

Размер квоты на вывоз подсолнечного масла за июнь-август текущего года составляет 68 тысяч тонн, причем на период ее действия устанавливается допустимый ежемесячный лимит для одного заявителя, который в совокупности составляет не более 6 тысяч тонн.

Подсолнечное масло не является для Казахстана импортозависимым продуктом, как, например, сахар или яблоки. Поэтому данные меры действительно могут помочь сдержать дальнейший рост цен или хотя бы замедлить его темпы. Так ли это будет на самом деле - покажет время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1975514-tseny-rastut-27-mesyatsev-podryad-podsolnechnoe-maslo-snova-podorozhalo-v-kazahstane/