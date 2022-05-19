Овощи резко подорожали в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для овощей нормальным явлением считается сезонное подорожание. Такие скачки цен обуславливаются появлением свежей продукции на рынке. Однако овощи в Казахстане растут в цене круглый год, независимо от сезона. Как сильно они подорожали за первое полугодие, узнали журналисты NUR.KZ.

Многие овощи Казахстан выращивает самостоятельно. Более того, часть урожая регулярно уходит на экспорт и его объемы постоянно растут.

Как отмечают аналитики EnergyProm, за январь-февраль текущего года экспорт перца вырос сразу в 19,1 раза за год - до 380,5 тонны, огурцов — на 65,3%, до 412 тонн, репчатого лука — на 20,4%, до 10,8 тысячи тонн.

В то же время с начала года наметилось снижение экспорта по следующим позициям:

картофель - сразу в 73,9 раза, до 698,3 тонны ;

; морковь - в 38,6 раза, до 20,7 тонны ;

; капуста - в 4,4 раза, до 399,6 тонны ;

; помидоры - в 3,3 раза, до 1,2 тысячи тонн.

Инфографика: energyprom.kz

Что интересно, на фоне роста экспорта перца и огурцов в стране зафиксирован и рост импорта по этим же категориям. Так, например, импорт огурцов вырос в 2,6 раза, до 5,8 тысячи тонн, а перца - в 8,7 раза до 11,4 тысячи тонн.

Что касается картофеля и моркови, то здесь наблюдается прямо противоположная картина. Вместе с сокращением экспорта данных овощей 2022 год показал также и снижение импорта.

Инфографика: energyprom.kz

Объясняется все это просто. Снижение импорта и экспорта на фоне увеличения урожая говорит о том, что значительная доля продукции должна реализовываться на отечественном рынке.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2021 году выросла на 1,5%, до 22,9 млн гектар. Урожайность овощей открытого грунта увеличилась на 0,8% - до 268 центнеров с гектара, картофеля — на 0,3%, до 207,4 центнера с гектара.

Инфографика: energyprom.kz

Повышение урожайности, снижение экспорта и импорта заставляет поднимать вопросы цен на отечественную продукцию. Некоторые овощи являются социально значимыми продуктами, а потому резкий рост цен на них неприемлем.

Тем не менее, по состоянию на 11 мая 2022 года цены на такие товары выросли за неделю на 0,2%. С начала месяца рост составил 0,4%, с начала года - на 15,3%, а за год на целых 20,3%.

Если вернуться к маю 2022 году, то здесь виден рост цен на картофель - на 1,4% за неделю, на репчатый лук - на 1,9%, на морковь - на 2%.

С начала месяца картофель вырос в цене на 2,7%, морковь — на 3,2%, репчатый лук — на 5,6%.

В апреле текущего года цены на свежие овощи увеличились на 1,7% за месяц, а за год цены взлетели на целых 46%.

Инфографика: energyprom.kz

Подводя итог, следует отметить, что в Казахстане в данный момент наблюдаются не совсем логичные явления.

В стране сокращается вывоз отечественной продукции и сокращается импорт иностранной, на этом фоне увеличивается урожайность овощей, что вкупе с предыдущими факторами, по логике вещей, должно привести к снижению цен на товары. Однако этого не происходит.

Подешевели только помидоры - на 6,2% и огурцы - на 11,2% за месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1970110-ovoschi-rezko-podorozhali-v-kazahstane/