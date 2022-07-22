В Казахстане второй раз за месяц зафиксировали рост цен на популярные продукты

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Стоимость некоторых социально значимых продуктов продолжает расти. Это уже второе зафиксированное крупное подорожание за июль. Как изменились цены в стране и что именно подорожало, рассказали аналитики официального Telegram-канала Бюро национальной статистики.

Начало июля уже отмечалось заметным подорожанием продуктов, которые входят в список социально значимых продовольственных товаров. Ранее мы рассказывали о том, как цены всего за одну неделю выросли на 0,2%.

Текущая неделя также отметилась похожим подорожанием: социально значимые продукты снова подорожали на 0,2%. С начала месяца цены выросли на 0,5% – в годовом выражении этот показатель достиг 17,5%.

Заметно подорожали за неделю два социально значимых продукта:

лук репчатый – на 2,4% ;

; рис – на 0,7%.

Но не все выросло в цене. Некоторые социально значимые продукты, как и в начале месяца, стали немного дешевле. За прошедшую неделю цены упали на следующие товары:

капуста белокочанная – на 5,4% ;

; морковь – на 1,3% ;

; картофель – на 0,6%.

На данный момент в список социально значимых продуктов входит 19 наименований. На некоторые из них аналитики определили среднюю цену на 19 июля:

сливочное масло – 3 263 тенге за килограмм;

за килограмм; говядина – 2 202 тенге за килограмм;

за килограмм; мясо кур – 1 144 тенге за килограмм;

за килограмм; рожки (весовые) – 260 тенге за килограмм;

за килограмм; масло подсолнечное – 826 тенге за литр.

Стоит отметить, что некоторые продукты из списка, как, например, подсолнечное масло, в последние годы стабильно растут в цене. А на мясо говядины и курицы, как ранее заявляли аналитики, цены вообще ни разу не снижались за последние шесть лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1979733-v-kazahstane-vtoroy-raz-za-mesyats-zafiksirovali-rost-tsen-na-sotsialno-znachimye-produkty/