Подорожание сахара в Казахстане: сколько этот продукт стоит в разных регионах

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанцы уже привыкли к постоянно растущим ценам, однако есть один продукт, который продолжает удивлять своим ценообразованием – сахар. Его стоимость растет рекордными темпами. О том, сколько он стоит в разных регионах страны, рассказали аналитики EnergyProm.

Сейчас в стране наблюдается необычная ситуация с сахаром.

С одной стороны, Министерство сельского хозяйства РК неоднократно заявляло о том, что никакого дефицита нет, а собственных запасов сахара более чем достаточно, с другой – в стране наблюдается нехватка сахара-песка и завышение цен на него, а покупатели устраивают настоящие давки в стремлении заполучить килограмм этого продукта.

В то же время отечественные производители увеличили свою долю на рынке – с 42,2% до 51,5%. Однако, как отмечают эксперты, произошло это не из-за увеличения собственного производства (оно, наоборот, снизилось на 2% за год), а из-за сокращения импорта, в первую очередь из России, которая ввела ограничения на вывоз сахара-песка из страны.

Инфографика: energyprom.kz

Такая ситуация не могла не отразиться на росте цен на сахар. По итогам июня средняя стоимость этого продукта в стране достигла 506 тенге за килограмм. Рост цен, по официальным данным, составил 13% за месяц, 71,3% – с начала года и 78,7% – за год.

Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, сахар оказался самым быстрорастущим в цене товаром в этом году.

Сколько стоит сахар в регионах

Если смотреть на эту ситуацию в региональном разрезе, то самые высокие цены зафиксированы в Алматы: 537 тенге в среднем за килограмм сахара. Второе место занял город Кунаев (бывший Капшагай): здесь за килограмм просят 526 тенге.

Третье место делят между собой Атырау и Туркестан: там килограмм сахара в среднем стоит 512 тенге. Кокшетау также вошел в список городов с дорогим сахаром: один килограмм здесь стоит 504 тенге.

Самые низкие средние цены наблюдаются в Актобе и Петропавловске: 440 тенге и 442 тенге соответственно.

Инфографика: energyprom.kz

Официальные цены на сахар не всегда совпадают с реальными. Фиксировались факты незаконного повышения цен на сахар недобросовестными продавцами и поставщиками. В некоторых случаях из-за ажиотажа цены достигали 750-800 тенге за килограмм.

Проблемы с сахаром можно было бы решить увеличением собственного производства, однако, как говорилось выше, оно не только не увеличивается, но и даже сокращается. Это притом, что казахстанское производство и раньше не работало на полных мощностях.

В данный момент правительством Казахстана реализуется план мероприятий по стабилизации ситуации на отечественном рынке.

В соответствии с ним, планируется увеличить площади посева сахарной свеклы, провести реконструкцию и строительство оросительных сетей, модернизировать сахарные заводы, защитить внутренний рынок и оказать меры господдержки сектору.

Если все запланированное будет реализовано, то, возможно, проблемы с сахаром в стране решатся, и Казахстану удастся вернуть продовольственную безопасность и перестать быть зависимым от других стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1979298-podorozhanie-sahara-v-kazahstane-skolko-etot-produkt-stoit-v-raznyh-regionah/