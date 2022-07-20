На сколько продукты питания подорожали в Казахстане с начала пандемии

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С начала пандемии коронавируса прошло более двух лет. Согласно среднестатистическим данным, за это время продукты питания подорожали более чем на 30%. На сколько выросла стоимость отдельных продовольственных товаров, выяснили журналисты NUR.KZ.

За два с лишним года многое изменилось: привычки казахстанцев, их возможности, доходы и расходы.

Используя реальные данные о стоимости продуктов питания, мы решили узнать, как за это время выросла их стоимость.

Отметим, что в самый разгар пандемии, 23 апреля 2020 года, нами были зафиксированы цены в некоторых казахстанских онлайн-супермаркетах для рейтинга стоимости продуктов питания с доставкой в Алматы.

Стоимость этих же продуктов мы узнали 19 июля 2022 года.

Так как некоторые аналогичные товары не везде были в наличии, мы зафиксировали изменение стоимости половины из них в онлайн-магазине Arbuz.kz, а второй половины – в Carefood.

Итак, как же изменилась стоимость продуктов питания за два года и три месяца.

Литр кефира жирностью 2,5% от Food Master в онлайн-супермаркете Arbuz.kz за это время подорожал на 25% – с 376 до 470 тенге .

– с 376 до . Шоколадные конфеты "Вечер" от кондитерской фабрики "Рахат" выросли в цене на 33% – с 1 296 до 1 730 тенге за килограмм.

– с 1 296 до за килограмм. Кофе Jardin Colombia Medellin в упаковке массой 150 граммов подорожал с 2 170 до 2 580 тенге , то есть на 19% .

, то есть на . Стоимость майонеза "Парижанка" от бренда "3 желания" в упаковке массой 380 граммов за два года и три месяца выросла на 56% – с 326 до 510 тенге .

– с 326 до . А упаковка молока Adal жирностью 3,2% подорожала на 48% – с 430 до 635 тенге. При этом снизился объем упаковки, что является частой маркетинговой уловкой, – с 950 до 925 миллилитров. Если это учесть, подорожание составило более 50%.

подорожала на – с 430 до При этом снизился объем упаковки, что является частой маркетинговой уловкой, – с 950 до 925 миллилитров. Если это учесть, подорожание составило более 50%. Рост стоимости муки высшего сорта "Цесна" в упаковке массой 2 килограмма составил 87% – с 520 до 970 тенге .

– с 520 до . Цена плавленого сыра "Сливочный" от President весом 400 граммов выросла на 28% – с 1 485 до 1 900 тенге .

– с 1 485 до . А литр подсолнечного масла "Шедевр" с апреля 2020 года подорожал в два с половиной раза (на 145% ) – с 434 до 1 065 тенге .

) – с 434 до . Не остался в стороне и длиннозерный шлифованный рис Makfa. Упаковка весом 800 граммов за это время увеличилась в цене на 161% – с 584 до 1 525 тенге .

– с 584 до . Стоимость сливочного масла "Коровье" от компании "МаслоДел" весом 180 граммов увеличилась сравнительно немного: всего на 8% – с 755 до 815 тенге .

– с 755 до . Спагетти "Особые" от бренда "Султан" в упаковке массой 400 граммов, в свою очередь, подорожали на 114% – с 215 до 460 тенге .

– с 215 до . 450-граммовая упаковка творога "Домашний" жирностью 5% от President в онлайн-супермаркете Arbuz.kz подорожала на 20% – с 765 до 915 тенге.

Инфографика: NUR.KZ

Далее мы рассматривали стоимость продуктов и ее изменение в онлайн-супермаркете Carefood.

В частности, багет от "Аксай нан" за два года и три месяца здесь подорожал на 66% – с 95 до 158 тенге .

– с 95 до . Кефир жирностью 1% от Food Master теперь стоит 525 тенге за литр. Цена выросла на 38% – с 380 тенге.

за литр. Цена выросла на – с 380 тенге. Стоимость докторской колбасы от компании "Беккер" выросла с 4 110 до 5 475 тенге за килограмм. Рост – 33% .

за килограмм. Рост – . Лапша "Цесна" в упаковке массой 400 граммов подорожала на 30% – с 210 до 272 тенге .

– с 210 до . Упаковка майонеза "Провансаль" от бренда "3 желания" массой 190 граммов выросла в цене на 70% – со 185 до 315 тенге .

– со 185 до . А цена 200-граммовой упаковки плавленого сыра "Сливочный" от бренда President увеличилась на 42% – с 710 до 1 010 тенге .

– с 710 до . Килограмм сахара-рафинада от компании Crystal подорожал в два с половиной раза (на 142% ) – с 432 до 1 046 тенге .

) – с 432 до . Стоимость сметаны жирностью 20% от компании Adal в упаковке весом 380 граммов с апреля 2020 года увеличилась на 54% – с 535 до 825 тенге .

от компании Adal в упаковке весом 380 граммов с апреля 2020 года увеличилась на – с 535 до . Упаковка творога жирностью 2% от бренда "Простоквашино" за это время немного уменьшилась в объеме – с 220 до 200 граммов. При этом она еще и подорожала на 28% – с 545 до 695 тенге .

– с 545 до . Аналогичная ситуация с подсолнечной халвой от A-product: раньше средняя упаковка весила 325 граммов, а теперь – 275 граммов. При этом она подорожала с 240 до 368 тенге , то есть на 53% . А если учесть уменьшение объемов, то еще больше.

, то есть на . А если учесть уменьшение объемов, то еще больше. При этом стоимость топленого молока "Шадринское" в упаковке объемом 300 миллилитров выросла всего на 14% – с 345 до 395 тенге .

– с 345 до . А десяток отборных яиц от компании Alsad в онлайн-магазине Carefood подорожал на 41% – с 425 до 600 тенге.

Инфографика: NUR.KZ

Еще раз отметим, что мы представили не средние цены, а стоимость продуктов питания в конкретных торговых точках. Поэтому цены могут быть другими в зависимости от выбранного магазина и даже региона страны.

Что касается среднестатистических данных, то напомним, что в июне 2022 года продовольственная годовая инфляция в Казахстане составила 19,2%, а в июне 2020 года – 11,1%, согласно данным Бюро национальной статистики. То есть по статистике за два года цены на продукты питания в среднем выросли более чем на 30%.

При этом отметим, что в расчет инфляции входит около 200 наименований продовольственных товаров. Поэтому подорожание отдельных продуктов питания может быть значительно выше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1979265-na-skolko-produkty-pitaniya-podorozhali-v-kazahstane-s-nachala-pandemii/