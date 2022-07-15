Мука в Казахстане заметно выросла в цене

Иллюстративное фото: Ian Forsyth/Bloomberg via Getty Images

За первый месяц лета в стране заметно выросли цены на такой социально важный товар как мука. Причем подорожание происходит на фоне роста собственного производства. О том, как сильно мука выросла в цене, рассказали аналитики EnergyProm.

Казахстан импортозависим по многим товарам и продуктам. Это касается, например, сахара и яблок. С мукой же обстоит обратная ситуация – Казахстан не только способен обеспечить весь спрос внутри страны, но и активно продавать ее за границу, не нанося урона собственному рынку.

Так, за январь-май 2022 года в стране произвели 1,4 млн тонн муки из зерновых культур – на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Отметим, предыдущий год показывал падение производства на 6,9% – тогда удалось произвести всего 3,1 млн тонн муки.

Инфографика: energyprom.kz

В текущем году больше всего муки произвела Костанайская область – всего 481,8 тыс. тонн муки, это на 10,4% больше, чем годом ранее.

Второе место занимает Северо-Казахстанская область, которая произвела 140,7 тыс. тонн муки, что на 19,7% больше, чем в 2021 году. Третье место ушло Шымкенту, который хоть и показал сокращение объемов производства на 16,8%, все же произвел порядка 119,7 тыс. тонн муки.

Инфографика: energyprom.kz

Как было сказано ранее – казахстанские мукомолы обеспечивают спрос на муку на высоком уровне – 99,1% по итогам января-апреля текущего года. В этот показатель входит как реализация на внутреннем рынке, так и экспорт.

Инфографика: energyprom.kz

Что касается импорта муки, то он заметно вырос – сразу в 2,1 раза с начала года. Однако в количественном выражении это всего 10 тыс. тонн. Из 1,1 млн тонн произведенной внутри страны муки на экспорт отправили больше половины – 627,3 тыс. тонн. Это на 34,6% больше, чем годом ранее.

Главным потребителем казахстанской муки оказался Афганистан. С начала года значительная часть всей экспортируемой муки ушла именно туда – всего 456,1 тыс. тонн муки.

Инфографика: energyprom.kz

Доля экспорта составила 57,6% от ресурсов. В это же время реализация на внутреннем рынке сократилась на 18,1% за год, до 461,6 тыс. тонн.

Однако такое положение не продолжится долго. Напомним, правительство Казахстана уже ввело временные ограничения на экспорт муки, пшеницы и семян подсолнуха.

На фоне увеличения объемов производства и экспорта внутри страны мука заметно подорожала. Только с начала лета 2022 года цены выросли почти на 3%. С начала года этот показатель составил 26,7%, а в годовом разрезе – целых 33,1%.

На данный момент средняя стоимость килограмма муки первого сорта составляет 214 тенге, а высшего сорта – 332 тенге.

Среди крупных городов страны самая высокая цена на муку высшего сорта была зафиксирована в Шымкенте – целых 390 тенге за килограмм. В Алматы просят в среднем – 371 тенге за килограмм, а в Нур-Султане – 381 тенге.

Самые низкие цены на муку высшего сорта зафиксировали в Павлодаре – всего 213 тенге.

Что касается муки первого сорта, то дороже всего она стоила в Конаеве (ранее Капшагай). Там за килограмм просят 270 тенге. А вот Петропавловск отметился самыми низкими ценами – всего 145 тенге за килограмм муки первого сорта.

Инфографика: energyprom.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1978651-muka-v-kazahstane-zametno-vyrosla-v-tsene/