Насколько подорожал рис и возможен ли его дефицит в Казахстане, рассказали аналитики

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На фоне обмеления Сырдарьи, которая питает рисовые поля, сокращаются посевные территории. Такая ситуация может негативно сказаться на уровне обеспеченности страны рисом. Может ли начаться новый дефицит продуктов питания, попробовали выяснить журналисты NUR.KZ.

Не первый раз различные эксперты прогнозируют сильный голод во всем мире. Геополитическая ситуация, изменение климата и другие антропогенные факторы делают такой сценарий все более реальным.

Казахстану голод не грозит: он успешно сохраняет продовольственную безопасность. Например, наша страна практически полностью обеспечивает себя собственным зерном. Это же касается и другой сельхозкультуры – риса. Хотя вокруг последнего наметились негативные тенденции.

Как отмечают аналитики Energyprom, в текущем году производство этой культуры начало сокращаться. За январь-май 2022 года в стране произвели 89 тысяч тонн риса, что на 1,9% меньше, чем годом ранее.

Инфографика: energyprom.kz

Практически весь отечественный рис растет в Кызылординской области – 82,9 тысячи тонн, или 93,1% от общего объема урожая. Здесь наблюдается небольшой прирост в 3,6%.

Помимо главного рисоводческого региона, эту культуру также выращивают в Алматинской и Туркестанской областях – 4,3 тысячи и 1,8 тысячи тонн соответственно. Однако в обоих регионах отмечен спад объемов выпуска: в Алматинской – на 11,8%, а в Туркестанской – сразу в 3,2 раза.

Инфографика: energyprom.kz

А на фоне падения уровня воды в Сырдарье возник дефицит воды в Кызылординской и Туркестанской областях, который стал главной причиной сокращения посевных территорий на 11 тысяч гектаров. В связи с этим эксперты ожидают дальнейшего сокращения объемов производства.

Возможен ли дефицит риса в Казахстане

В прошлом году казахстанские рисоводы смогли обеспечить спрос на 97,3%, однако за первые четыре месяца 2022 года наблюдается снижение до 95,3%. Доля импорта, соответственно, выросла до 4,7%. В страну завезли 3,5 тысячи тонн риса – сразу на 76,6% больше, чем годом ранее.

Инфографика: energyprom.kz

В связи с этим сократились и объемы экспорта. В натуральном выражении из страны вывезли 28,7 тысячи тонн риса (на 28,9% меньше, чем годом ранее), а в денежном – сокращение составило 5,6%.

Большая часть экспорта пришлась на страны СНГ, причем самый большой объем поставок был именно в Россию: более 14 тысяч тонн риса.

Таджикистан за четыре месяца принял примерно 5,1 тысячи тонн. Отметилась высокими показателями и Украина – в эту страну Казахстан отправил почти три тысячи тонн риса.

Инфографика: energyprom.kz

Что касается стран, не входящих в СНГ, то здесь наблюдается существенный рост экспорта: 1,9 тысячи тонн риса, что на 81% больше, чем годом ранее.

Согласно этим данным, Казахстан, несмотря на сокращение собственного производства, сумел сохранить продовольственную безопасность и обеспечить больше 90% спроса на рис собственными силами. Риск дефицита маловероятен.

Как изменились цены на рис

На фоне сокращения собственного производства и увеличения импорта в Казахстане наблюдается и рост цен на рис. В мае текущего года розничная стоимость риса в среднем по РК составила 406 тенге за килограмм – цены выросли на 1,8% за месяц.

С начала года рис подорожал сразу на 10,2%, а за год – на 10,7%.

Самые высокие цены на рис были зафиксированы в Нур-Султане (537 тенге за килограмм), в Актау и Караганде (490 тенге) и в Павлодаре (457 тенге за килограмм). Дешевле всего рис стоил в Петропавловске – всего 302 тенге за килограмм.

Инфографика: energyprom.kz

Хоть дефицита риса в стране не предвидится, текущих факторов (обмеление Сырдарьи, сокращение посевов, увеличение импорта) достаточно, для того, чтобы существовал риск дальнейшего роста цен на эту продукцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1976371-naskolko-podorozhal-ris-i-vozmozhen-li-ego-defitsit-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/