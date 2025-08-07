"Сбой на линии": как мошенники пытаются обмануть даже бдительных казахстанцев

Звонки от мошенников часто поступают от иностранных номеров, что позволяет казахстанцам заподозрить обман. Но злоумышленники находят способы убедить жертв в безопасности. Об этом читайте на NUR.KZ.

Мошенники объясняют использование иностранных номеров техническими сбоями или особенностями телефонной системы, пытаясь войти в доверие к жертвам.

Для защиты от мошенников рекомендуется проявлять бдительность, не поддаваться на эмоциональные манипуляции и перепроверять информацию, используя официальные контакты организаций.

Казахстанцы могут столкнуться с мошенниками под самыми разными предлогами: от якобы службы безопасности банка до сотрудников полиции, медучерждения, налоговой и даже Нацбанка.

Однако зачастую их выдает тот факт, что звонки обычно поступают от иностранных номеров, и обычно российских. При этом злоумышленники стараются убедить жертву и войти к ней в доверие, объясняя причины необычного номера.

И эта уловка может сработать в случае лиц, подверженных особому риску мошенничества.

Что придумали мошенники

Подобные звонки от мошенников поступали и сотрудникам редакции NUR.KZ под видом поступления посылки из почты, а также под предлогом замены приборов учета (счетчиков) в доме.

На замечания о том, что их номера являются иностранными, а не казахстанскими, злоумышленники в обоих случаях придумывали различные объяснения.

"На линии произошла авария, поэтому данные смешались. И теперь происходит такая путаница, что мы звоним с казахстанского номера, но вы видите российский номер", – пытались объяснить ситуацию мошенники.

Подозрительный телефонный звонок. Иллюстративное фото: Thai Liang Lim/Getty Images

Во втором случае причину отображения иностранного номера звонившие из якобы Казпочты объяснили тем, что у них "динамичная линия номеров", и из-за этого тоже может отображаться российский номер телефона.

И хотя подобные объяснения звучат неправдоподобно, все же некоторые казахстанцы могут попасться на подобные уловки. Поэтому следует предупредить детей и пожилых граждан об этих рисках.

Правила защиты от мошенников

Важно помнить, что главная цель мошенников – добиться от жертвы нужных действий, будь то непосредственный перевод денег, переход по нужным ссылкам или даже передача личной информации (данные банковской карты, пароли и так далее).

Для этого они стараются вызвать эмоциональную реакцию у казахстанцев:

страх или волнение – например, напугать попыткой кражи денег со счета или угрозой арестом за долги;

радость или чувство выгоды – сообщают о выгодном предложении (скидки, лучшая цена, возможность сэкономить) или выигрыше приза;

сочувствия – это могут быть схемы с просьбой оказать финансовую или другую помощь якобы оказавшимся в беде родным или знакомым, или вовсе третьим лицам.

Поэтому в случае получения подозрительного звонка, даже если номер казахстанский, следует записать данные позвонившего лица (имя, должность или название компании), а затем самостоятельно перезвонить по телефонам, записанным у себя или найденным в Интернете и на официальных страницах.

Ранее мы рассказывали, что банки могут заблокировать карты казахстанцам из-за подозрительных операций.

Также эксперт рассказал, почему удалось вернуть лишь 4% из 25 млрд тенге, украденных мошенниками у казахстанцев.

Дополнительно в финрегуляторе объяснили способы, с помощью которых мошенники могут добраться до денег казахстанцев.

