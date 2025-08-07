jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      "Сбой на линии": как мошенники пытаются обмануть даже бдительных казахстанцев

      Опубликовано:

      Женщина с телефоном в руках
      Женщина обнаружила лишние списания со счета. Иллюстративное фото: Juan Algar/Getty Images

      Звонки от мошенников часто поступают от иностранных номеров, что позволяет казахстанцам заподозрить обман. Но злоумышленники находят способы убедить жертв в безопасности. Об этом читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Казахстанцам поступают звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками различных организаций, с иностранных, чаще российских, номеров.
      • Мошенники объясняют использование иностранных номеров техническими сбоями или особенностями телефонной системы, пытаясь войти в доверие к жертвам.
      • Для защиты от мошенников рекомендуется проявлять бдительность, не поддаваться на эмоциональные манипуляции и перепроверять информацию, используя официальные контакты организаций.

      Казахстанцы могут столкнуться с мошенниками под самыми разными предлогами: от якобы службы безопасности банка до сотрудников полиции, медучерждения, налоговой и даже Нацбанка.

      Однако зачастую их выдает тот факт, что звонки обычно поступают от иностранных номеров, и обычно российских. При этом злоумышленники стараются убедить жертву и войти к ней в доверие, объясняя причины необычного номера.

      И эта уловка может сработать в случае лиц, подверженных особому риску мошенничества.

      Что придумали мошенники

      Подобные звонки от мошенников поступали и сотрудникам редакции NUR.KZ под видом поступления посылки из почты, а также под предлогом замены приборов учета (счетчиков) в доме.

      На замечания о том, что их номера являются иностранными, а не казахстанскими, злоумышленники в обоих случаях придумывали различные объяснения.

      "На линии произошла авария, поэтому данные смешались. И теперь происходит такая путаница, что мы звоним с казахстанского номера, но вы видите российский номер", – пытались объяснить ситуацию мошенники.

      Предупреждение на экране смартфона
      Подозрительный телефонный звонок. Иллюстративное фото: Thai Liang Lim/Getty Images

      Во втором случае причину отображения иностранного номера звонившие из якобы Казпочты объяснили тем, что у них "динамичная линия номеров", и из-за этого тоже может отображаться российский номер телефона.

      И хотя подобные объяснения звучат неправдоподобно, все же некоторые казахстанцы могут попасться на подобные уловки. Поэтому следует предупредить детей и пожилых граждан об этих рисках.

      Правила защиты от мошенников

      Важно помнить, что главная цель мошенников – добиться от жертвы нужных действий, будь то непосредственный перевод денег, переход по нужным ссылкам или даже передача личной информации (данные банковской карты, пароли и так далее).

      Для этого они стараются вызвать эмоциональную реакцию у казахстанцев:

      Поэтому в случае получения подозрительного звонка, даже если номер казахстанский, следует записать данные позвонившего лица (имя, должность или название компании), а затем самостоятельно перезвонить по телефонам, записанным у себя или найденным в Интернете и на официальных страницах.

      Ранее мы рассказывали, что банки могут заблокировать карты казахстанцам из-за подозрительных операций.

      Также эксперт рассказал, почему удалось вернуть лишь 4% из 25 млрд тенге, украденных мошенниками у казахстанцев.

      Дополнительно в финрегуляторе объяснили способы, с помощью которых мошенники могут добраться до денег казахстанцев.

