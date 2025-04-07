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Эзотерика

Посылка обошлась актюбинке в 1 млн тенге

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Женщина с телефоном
Женщина разговаривает по телефону. Иллюстративное фото: FluxFactory / Getty Images

45-летняя жительница Актюбинской области после звонка мошенников о посылке оформила кредит на 1 млн тенге и перевела им эти деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники подразделения Cyberpol при анализе мошеннических преступлений установили, что большинство из них совершается под видом государственного учреждения "Казпочта" или почтальонов.

"Мошенники представляются сотрудниками "Казпочты" и сообщают о поступлении посылки на ваше имя. Они просят озвучить SMS-код для получения", - рассказали в ДП Актюбинской области.

К примеру, на подобные уловки злоумышленников попалась 45-летняя актюбинка. После звонка мошенников она оформила онлайн-кредит и перевела на счет мошенников 1 млн тенге.

"Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, рекомендуем внимательно относиться к каждому звонку и SMS, а также не доверять подозрительным сообщениям и рекламе", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Актобе телефонные мошенники представились курьером "Казпочты" и сотрудником полиции. Они убедили мужчину перевести более 10 млн тенге личных сбережений несколькими траншами на их счет.

А житель Акмолинской области потерял деньги после того, как ответил на звонок из якобы "службы доставки" и продиктовал код из SMS. Он оформил онлайн-кредит в размере 4 млн тенге и перевел все деньги на счета дропперов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233754-posylka-oboshlas-aktyubinke-v-1-mln-tenge/