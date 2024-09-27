Как у казахстанцев крадут их деньги, используя электросчетчики

Мошенники притворяются представителями официальной компании и даже прикрываются сообщением от номера 1414, требуя заменить счетчик на современный вариант. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.
- В Алматы участились случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят жителям, требуя заменить электросчетчики и отправляя sms с кодом от номера 1414.
- Официальные компании предупреждают, что не звонят по вопросам замены счетчиков, а АО "АЖК" отправляет уведомления только в письменном виде.
- Для защиты от мошенников рекомендуется не передавать коды из sms от 1414, не делиться ЭЦП с третьими лицами и соблюдать другие меры предосторожности при работе с персональными данными.
Как сообщает портал Krisha.kz, жителям Алматы стали поступать звонки с требованием заменить электросчетчики.
При этом для убедительности своего требования к жертвам поступает SMS-сообщение с кодом от номера 1414. Риски в данном случае могут возникать в случае передачи кода из сообщения, которым нельзя ни с кем делиться.
Передача кодов позволит заполучить личные данные жертвы, которые далее могут быть использованы для других мошеннических схем: кражи денег, оформления микрокредитов и так далее.
Кто контролирует замену электросчетчиков
Как сообщается в источнике, официальные обслуживающие компании обращают внимание казахстанцев на подобные случаи мошенничества и призывают граждан быть бдительными.
"Уважаемые потребители, участились случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят от имени работников энергетических компаний. Официально напоминаем, что сотрудники ТОО «АлматыЭнергоСбыт» связываются с владельцами недвижимости исключительно по задолженности за электроэнергию.
При этом оператор всегда представляется, сообщает сумму долга и предупреждает об отключении услуги в случае неуплаты", – отметили в компании.
В то же время сообщается, что вопросы проверки и замены электросчетчиков относятся к собственнику электросетей. И если в счетах имеется логотип "АлматыЭнергоСбыт", то сети принадлежат АО "Алатау Жарык Компаниясы" – именно эта компания занимается обслуживанием счетчиков.
"Важно знать, что АО "АЖК" никогда не звонит по вопросам счетчиков. Сообщения о поверке или замене приборов отправляют только в письменном уведомлении", – сообщают в Krisha.kz.
Поэтому важно не верить телефонным звонкам. А в случае поступления подобных требований, можно самостоятельно обратиться в ответственную компанию для уточнения.
Риски SMS-сообщений от 1414
Данный номер принадлежит единому контакт-центру Электронного правительства. А код, который приходит в SMS-сообщении, нужен для подтверждения каких-либо услуг.
В связи с этим важно соблюдать определенные правила личной безопасности:
- сообщения от номера 1414 и коды в них нельзя никому передавать (с их помощью мошенники получают доступ к персональным цифровым данным);
- нельзя передавать свою электронно-цифровую подпись (ЭЦП) третьим лицам, так как передается возможность юридической подписи различных документов;
- при утере флешки с ключами ЭЦП, необходимо обязательно отозвать эти ключи и только потом выпустить новые;
- при получении ключей ЭЦП в ЦОН важно поменять пароль к ним;
- нельзя доверять получение ЭЦП незнакомым людям.
Соблюдение этих правил позволит защитить себя от мошенничества и нежелательных действий третьих лиц, которые могут нанести вред.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2166372-kak-u-kazahstancev-kradut-ih-dengi-ispolzuya-elektroschetchiki/
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