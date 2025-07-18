Почему пенсионеры попадают "под прицел" мошенников в Казахстане

Пожилые люди – любимая цель мошенников. Все потому, что они особенно уязвимы к манипуляциям и не всегда имеют доступ к надежной информации. О том, как защитить их от мошенников, читайте на NUR.KZ.

Мошенники постоянно ищут способы завладеть чужими деньгами. Часто их жертвами становятся именно пенсионеры. Ведь обмануть человека проще, если придумать эмоционально цепляющую историю.

Как объясняют в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, это связано с доверчивостью, низким уровнем цифровой грамотности и ограниченным доступом к достоверным источникам.

Ранее мы уже писали о случаях, когда пенсионерам звонили мошенники под видом сотрудников пенсионного фонда. Под предлогом "перерасчета пенсии" злоумышленники выманивали у людей личные данные.

Но схемы не ограничиваются лишь фальшивыми звонками от "пенсионного фонда". Часто аферисты представляются сотрудниками банков, полиции или даже родственниками. Их цель — запугать человека и заставить передать конфиденциальную информацию или перевести деньги.

Например, в такой ситуации недавно оказалась пенсионерка из Астаны, которая лишилась квартиры и большой суммы денег, потому что поверила, что участвует в секретной операции МВД и Нацбанка.

Подобные истории не единичны. Пожилые люди чаще всего попадают в ловушку, потому что мошенники отлично понимают, на какие чувства надавить: страх, тревога за близких или даже бытовые проблемы.

А еще не все пенсионеры привыкли к тому, что телефон может стать орудием обмана. Поэтому аферисту достаточно пары уверенных фраз – и человек уже теряется, начинает выполнять чужие указания.

При этом важно понимать: жертвами становятся не только пенсионеры. Обмануть можно кого угодно, особенно когда действуют через давление, спешку и запугивание.

Вот какие схемы они используют чаще всего:

сообщают о неких компенсациях, якобы полагающихся гражданину, и просят "подтвердить данные";

предлагают оформить заем или вложиться в "выгодные инвестиции";

представляются сотрудниками банка или полиции и заявляют, что со счета якобы происходит подозрительная операция, и предлагают перевести деньги на "безопасный счет", чтобы "сохранить сбережения";

уговаривают установить программу для удаленного доступа на телефон, чтобы "защитить" его от вируса или хакера;

просят продиктовать коды из SMS-сообщения или данные карты.

В агентстве напоминают, что банки, правоохранительные органы и государственные службы никогда не запрашивают личные данные или финансовую информацию по телефону.

Если возникают сомнения, лучше сразу завершить разговор и обратиться в службу поддержки того ведомства, откуда якобы "был звонок". А главное: все действия, связанные с финансами, лучше обсуждать с близкими родственниками или доверенными лицами.

Агентство также призвало казахстанцев, у которых есть пожилые родственники, регулярно рассказывать им о типичных схемах мошенничества, помогать осваивать безопасное использование цифровых сервисов, устанавливать защитное программное обеспечение и обновлять устройства.

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