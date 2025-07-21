Онлайн-игры стали ловушкой: как казахстанцы могут потерять реальные деньги из-за детских игр

Мир онлайн-игр давно перестал быть простым хобби. Даже игровые аккаунты обычных людей сейчас могут стоить тысячи долларов. На это обратили внимание мошенники. Подробности читайте на NUR.KZ.

Сейчас игровая индустрия перестала быть просто развлечением: на киберспортивных турнирах разыгрываются миллионы долларов, а аккаунты даже самых обычных геймеров могут стоить по несколько тысяч долларов.

Как объясняет портал FinGramota, ценность каждого аккаунта строится на играх, которые на нем есть, ценных виртуальных предметах, скинах, внутриигровой валюте и даже на полученных игроком достижениях. Нередко к аккаунтам привязаны и банковские карты.

Естественно, некоторые мошенники целенаправленно атакуют геймеров и с каждым разом делают это все изощреннее.

Как обманывают геймеров

Одной из самых распространенных схем остается фишинг. Жертвам приходят сообщения якобы от администраций популярных платформ вроде Steam, Epic Games, Roblox с просьбой подтвердить личность или получить "подарок".

Ссылки в сообщениях ведут на поддельные сайты, которые воруют всю информацию, которую туда вводят – достаточно ввести логин и пароль, как мошенники тут же получают их. Через несколько минут аккаунт захвачен: сменен пароль, e-mail, номер телефона. Доступ восстановить крайне сложно.

Опасные программы

Часто пользователям предлагают установить программы, которые якобы позволят получить нечестное преимущество: усилить игрового персонажа или "накрутить" виртуальную валюту, которую обычно можно приобрести только за настоящие деньги.

Под видом читов, бустеров или "взлома валюты" пользователь устанавливает вирусное ПО. Вместо игровых преимуществ такие файлы открывают доступ к устройству: считывают пароли, крадут данные и даже банковскую информацию.

Кстати, даже если все обойдется и аккаунт попадет в руки мошенников, читы запрещены в большинстве игр, а за их использование можно получить блокировку аккаунта, что также приводит к реальным убыткам.

Мошенник. Иллюстративное фото: BrianAJackson/Getty Images

Обман при торговле

Распространены и прямые схемы обмана при продаже предметов вне официальных платформ.

Это можно сравнить с обычными сервисами, через которые казахстанцы покупают или продают вещи – платформа защищает обе стороны, но если продавец просит перейти в мессенджер и произвести оплату переводом, то высока вероятность, что он мошенник.

В игровой индустрии так же. Если официальный клиент гарантирует передачу предмета и оплаты, то на сторонних сервисах все может держаться на "честном слове". Часто мошенники требуют предоплату и исчезают. Или наоборот: получают вещь и не платят.

"Поддержка" и "друзья"

Мошенники активно пользуются ситуациями, когда у игры идут технические работы. Жертве пишут от имени "поддержки" в стиле "Ваш аккаунт подозревается в нарушении. Нам нужно убедиться, что вы – владелец. Отправьте логин и код восстановления". Передача такой информации приведет к потере аккаунта.

Иногда обман происходит через друзей: подростки делятся учетными записями, после чего "друг" меняет пароль и уводит аккаунт. Далее он продает скины, предметы или валюту и в результате блокирует аккаунт, нарушив правила.

Зачем аккаунты мошенникам

Как было уже ранее сказано, сейчас игровые аккаунты могут стоить по несколько тысяч долларов. А если на нем хранится какой-то редкий скин, предмет или даже зарегистрирована игра, которую уже не купить в свободном доступе, то стоимость аккаунта может быть в разы выше.

Аферисты могут продать аккаунт или распродать все содержимое и вывести деньги, а могут поступить по-другому. Самая циничная схема – вымогательство. Злоумышленник требует деньги за возвращение аккаунта. Как объясняют эксперты, часто жертвами становятся дети, которые ради спасения достижений выдают данные от родительских карт.

В мире онлайн-игр побеждает не только тот, кто лучше играет, но и тот, кто сохраняет бдительность. Можно годами копить на аккаунте игры, редкие предметы и достижения, но потом потерять все это из-за одной ошибки, сомнительной ссылки или желания заработать.

Отметим, что под "прицелом" находятся не только геймеры. Ранее мы рассказывали о том, почему мошенники активно "атакуют" пенсионеров.

Также мы рассказывали о том, что в последнее время аферисты стали чаще обманывать людей, которые просто ищут дистанционную работу.

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