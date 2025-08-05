Казахстанка пошла к банкомату после разговора с "медсестрой" и едва не лишилась денег (видео)

В Петропавловске полицейские спасли пенсионерку от мошенников. На видео женщина рассказала, каким образом ее хотели обмануть. Началось все со звонка "медсестры", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Петропавловске полицейские успешно предотвратили крупное интернет-мошенничество.

"68-летняя пенсионерка, которую мошенники убедили перевести деньги, едва не лишилась 2,1 млн тенге. Злоумышленники также узнали, что на ее депозите находятся еще 4 млн тенге", - отметили в МВД.

Благодаря грамотным действиям полицейских и своевременной реакции самой женщины все ее накопления удалось сохранить.

Схема аферистов была классической, но очень убедительной. Женщине поступил звонок якобы от медсестры, затем - от "представителя электронного правительства" и даже от "сотрудника департамента полиции".

"Позвонила утром медсестра и спросила, давно ли я сдавала кровь на анализы. Сказала, что даст электронный "чек" для регистратуры. Меня вот поразило, что "медсестра" она сказала, не медсестры в регистратуре сидят. Она мне говорит: "Я вам сейчас вышлю код, вы назовете мне код", - рассказала пенсионерка.

"Все они звонили исключительно через WhatsApp, используя на аватарках официальную символику. Они просили соблюдать строгую конфиденциальность и срочно перевести деньги, чтобы "предотвратить большие проблемы". Поверив им, пенсионерка пошла к банкомату в торговом центре", - сообщили в ведомстве.

"Держит меня постоянно на связи, что я не должна никому никакой информации говорить, одна ли я дома, кто-то меня слышит или не слышит. Я в банк пошла, там посмотрели, сказали, что через банкомат можно снять 3 миллиона. Вышла, а он же на связи: "Почему вы вышли, что случилось?" Он мне сказал, что где-то в этих филиалах сотрудники банка "слили" мои данные, и надо выяснить, где именно, так он сказал. Надо деньги на карту было положить в банкомате", - рассказала женщина правоохранителям.

К счастью, она попала в поле зрения дежурных полицейских. Они вовремя заметили ее растерянность и убедили не совершать необдуманную финансовую операцию. Стражи порядка оперативно разобрались в ситуации, выявив признаки мошенничества.

Ранее в Темиртау банковский работник обратила внимание на странные ответы клиента о причине снятия денег. Бдительность менеджера помогла сохранить 6 млн тенге. Оказалось, что мужчина по инструкции мошенника собирался перевести деньги на якобы "безопасный" счет.

В июле в Петропавловске за неделю сотрудники полиции и частной охраны предотвратили сразу несколько попыток хищения денег мошенниками у пенсионеров. Также в ведомстве предоставили видеозапись разговора начальника управления по противодействию киберпреступности ДП СКО с аферистом.

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