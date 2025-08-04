"Грязные" деньги, ошибка в пароле и мошенничество: почему банки блокируют карточки казахстанцев

Блокировка карты может быть связана не только с задолженностью, но и другими различными причинами. И если столкнулись с подобным, то важно вовремя принять меры. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Банки могут блокировать карты не только из-за задолженности, но и по другим причинам, таким как неправильный ввод PIN-кода, подозрительные транзакции или признаки отмывания денег.

При блокировке карты из-за неправильного PIN-кода, проблему можно решить, обнулив счетчик ввода в мобильном приложении или обратившись в банк, как сообщает портал FinGramota.kz.

В случае подозрительных транзакций или признаков нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, банк может заблокировать карту на срок от нескольких дней до нескольких недель, требуя от клиента разъяснений или подтверждающих документов.

Блокировка банковской карты означает, что казахстанцы теряют возможность оплатить товары и услуги, перевести деньги или снять наличные.

Обычно считается, что блокировка происходит из-за наличия долгов и соответствующего решения частного судебного исполнителя (ЧСИ) – как одна из мер воздействия на должника.

Как сообщает портал FinGramota.kz, есть несколько других причин, почему банк второго уровня (БВУ) может заблокировать карту. Но есть и способы снять эту блокировку.

Несколько раз ввели неправильный PIN-код

PIN-код позволяет защитить деньги клиента банка. И если его вводят неправильно несколько раз (от трех до пяти раз в зависимости от БВУ), карта автоматически блокируется. А клиенту поступает соответствующее уведомление.

Срок блокировки зависит от вида транзакции, при которой допущена ошибка:

в случае удержания карты банкоматом – забрать ее можно в тот же или на следующий день в отделении банка, которому он принадлежит. Но иногда может потребоваться перевыпуск карты;

– забрать ее можно в тот же или на следующий день в отделении банка, которому он принадлежит. Но иногда может потребоваться перевыпуск карты; блокировка в мобильном приложении – проблема снимается после проверки личности или сброса PIN-кода.

"Необходимо обнулить счетчик ввода PIN-кода. Это можно сделать в мобильном банковском приложении в разделе «Настройки», либо обратиться в call-центр или отделение банка", – сообщается в источнике.

Транзакция для банка выглядит сомнительной

Из-за роста случаев мошенничества казахстанские банки уделяют большое внимание подозрительным транзакциям.

Смартфон и банковская карта. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

И если операция покажется сомнительной, банк может отменить ее и установить системные ограничения на отдельные виды транзакций по карточке. То есть блокируются карточка и банковский счет, к которому она привязана.

После этого банк связывается с клиентом способом, оговоренным в договоре о выпуске карты: через SMS, электронную почту или по номеру телефона.

"Обычно карта блокируется до выяснения обстоятельств. Может длиться от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от внутренней проверки и взаимодействия с клиентом.

Что делать? Для выяснения всех обстоятельств лучше всего прийти в ближайшее отделение вашего банка, или в крайнем случае связаться с колл-центром. Если операция легитимна, банк может попросить подтверждение операции через дополнительный высланный вам код, личное присутствие или даже подтверждающие документы", – отмечают в FinGramota.

Признаки "отмывания" доходов или даже финансирования терроризма

В рамках закона РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ), банк заблокировать карточку и счет, если считает операцию подозрительной.

Например, если в БВУ посчитают, что деньги, используемые для совершения операции, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена, к примеру, на финансирование терроризма либо другие преступные цели.

Деньги и запачканные руки. Иллюстративное фото: triocean/Getty Images

"У банков есть свой перечень признаков таких операций, которым они руководствуются.

Карту могут заблокировать до окончания внутренней проверки банка: как правило, от 3 до 30 рабочих дней. Если дело передано в правоохранительные органы, то на неопределенный срок", – сообщается в источнике.

В подобных случаях нужно обратиться в свой банк для выяснения обстоятельств и предоставить банку разъяснения, какой платеж проводился и для чего.

В противном случае можно оказаться в так называемом "черном списке" клиентов, нарушающих закон о ПОД/ФТ.

Другие причины блокировки карты

Следует помнить, что также блокировка карты может оказаться причиной задолженности. Так, согласно действующим нормам, эмитент (банк, выпустивший карту) может заблокировать платежную карточку:

по решению суда;

на основании постановления судебного исполнителя;

при наличии долгов по алиментам, налогам, штрафам или обязательствам перед третьими лицами.

Банк обязан исполнять такие распоряжения в рамках законодательства.

Ранее мы рассказывали, как добиться разблокировки счета, арестованного по решению ЧСИ.

Также сообщалось, что за передачу банковской карты ввели уголовную ответственность в Казахстане.

Дополнительно следует помнить, что мошенники могут выдавать себя за ЧСИ и угрожать арестом не только счетов, но и самого должника.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.