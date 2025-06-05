На каких условиях можно купить в рассрочку жилье в Казахстане

Многие застройщики в Казахстане предлагают свое жилье в рассрочку. Главное преимущество таких сделок – нет процентов по займу и не нужно доказывать платежеспособность. Подробности читайте на NUR.KZ.

Ипотека является одним из главных инструментов, с помощью которого казахстанцы могут приобрести собственное жилье. Однако многие застройщики предлагают альтернативу – квартиры в рассрочки. Чаще всего это касается еще строящегося жилья.

Как рассказывает портал "Крыша", сама по себе схема похожа на стандартную ипотеку: покупатель вносит первоначальный взнос, а оставшуюся сумму выплачивает по графику ежемесячно, поквартально или по индивидуальной договоренности. Например, есть схема 30/20/50:

30% – первоначальный взнос;

20% – сумма, которую нужно внести до завершения строительства;

50% – остаток, который нужно внести после ввода в эксплуатацию.

Какие преимущества у рассрочки

Главным преимуществом таких сделок является то, что при рассрочке, в отличие от ипотеки, нет процентов – покупатель оплатит ровно столько, сколько стоит жилье. Хотя иногда застройщик может устанавливать надбавку, которая, впрочем, тоже не дотягивает до размеров переплаты при ипотеке.

Среди других преимуществ рассрочки – застройщики не будут требовать подтверждение доходов, наличие пенсионных отчислений и выставлять другие подобные условия, которые обязательны при оформлении ипотеки в банке.

На какой срок выдают жилищную рассрочку

На фоне безусловных преимуществ у рассрочек есть свои особенности, которые делают их не всегда подходящими для среднестатистического обывателя. Например, это касается максимального срока, на который можно оформить рассрочку.

Большинство застройщиков оформляют рассрочку до момента ввода дома в эксплуатацию – чаще всего не более 3 лет. Это значит, что заемщику придется выплатить всю сумму за это время, и только тогда подписывается договор купли-продажи и вручаются ключи.

Чаще всего застройщики требуют уплатить сразу 20-30%. Срок, на который предлагается взять рассрочку, может составлять от 6 до 40 месяцев или до ввода в эксплуатацию.

Такие условия могут не подойти большинству казахстанцев, особенно если учесть среднюю номинальную зарплату в стране. Дело в том, что, оплачивая квартиру на таких условиях, ежемесячный платеж может превышать миллион.

Так, например, за покупку квартиры стоимостью 32 млн тенге в рассрочку сроком на один год и первоначальным взносом 30% (9,6 млн тенге) ежемесячно придется платить еще по 1,9 млн тенге.

А если приобрести квартиру за 60 млн тенге в рассрочку на 20 месяцев и первоначальным взносом 50%, то сразу нужно будет заплатить 30 млн тенге и потом еще по 1,5 млн тенге – каждый месяц.

Таким образом, помимо безусловных плюсов, у рассрочек есть свои недостатки:

короткий срок;

большие платежи;

ограниченный выбор – часто нет однокомнатных квартир или под такую покупку выдаются только определенные этажи;

право собственности переходит только после 100% оплаты;

возможны риски при оформлении предварительных договоров.

Между тем ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане хотят ввести еще одну альтернативу ипотеке. Лизинг – форма сделки, когда клиент сначала берет квартиру в аренду, а после окончания договора оплачивает оставшуюся стоимость, которую не охватил своими платежами.

О том, что выгоднее, покупать жилье в ипотеку или в рассрочку, мы подробно рассказывали в нашем материале.

Также ранее мы объясняли, почему ипотека может оказаться выгоднее простого накопления.

А о том, на каких условиях сейчас выдают банки ипотеку, можно узнать здесь. Также мы рассказывали об ипотечных программах, которые выдают казахстанские банки при покупке на вторичном рынке.