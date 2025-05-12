Средняя зарплата снова снизилась в Казахстане

Согласно данным БНС, средняя зарплата в первом квартале 2025 года составила 423 133 тенге. За три месяца она снизилась на 2,7%. А за год увеличилась на 10,7%. Подробнее о статистике читайте на NUR.KZ.

Средняя зарплата – это общий показатель. Он определяется путем деления общей суммы всех зарплат, которые получили работники страны в отчетном периоде, на их фактическую численность и количество месяцев во взятом промежутке времени.

В фонд оплаты труда, помимо должностных окладов, также входят доплаты, надбавки, премии и иные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера до удержания индивидуального подоходного налога и обязательных взносов.

К слову, с премиальными и праздничными выплатами как раз мог быть связан резкий рост средней зарплаты в четвертом квартале 2024 года до 434 982 тенге.

А фактическая численность работников не включает в себя лиц, имеющих формальное прикрепление к работе, например, находящихся в декретном отпуске. Также наиболее свежие данные о средней зарплате не включают работников малых предприятий занимающихся предпринимательской деятельностью.

Такую информацию за первый квартал 2025 года и опубликовало Бюро национальной статистики (БНС).

Количество работников и фонд оплаты труда

Фактическая численность работников, кроме сотрудников малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, в первые три месяца текущего года составила 3 799 008 человек.

Общая сумма, которую они получили в качестве оплаты труда до вычета налога и социальных платежей составила 4 822 452 847 700 тенге. То есть в среднем на одного работника – 423 133 тенге в месяц.

По сравнению с четвертым кварталом 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника снова снизилась – на 2,7%. Напомним, что она уменьшалась и в третьем квартале, приходящемся на сезон отпусков.

Отметим, что в статистику входят как высокооплачиваемые сотрудники, так и получающие минимальную зарплату. Поэтому указанная цифра не касается каждого.

Если у отдельного казахстанского работника зарплата более низкая, значит, он зарабатывает меньше среднего по стране показателя. И наоборот. То есть это некий ориентир в области доходов.

Среднемесячная номинальная заработная плата также может отличаться в зависимости от видов экономической деятельности и регионов страны.

В каком регионе самая высокая средняя зарплата

Выше всего этот показатель в Атырауской области – 634 234 тенге. В тройку лидеров также входят Мангистауская область (621 320 тенге) и область Ұлытау (599 046 тенге).

И только за ними идут Астана и Алматы, где среднемесячная номинальная заработная плата составляет 563 309 тенге и 518 857 тенге соответственно. В Шымкенте – 321 408 тенге.

В тройку с самыми низкими показателями вошли Жамбылская (308 891 тенге) и Северо-Казахстанская (300 051 тенге) области, а также Жетісу (308 429 тенге).

К слову, во всех указанных регионах средняя зарплата за квартал снизилась. Кроме лидера – в Мангистауской области она выросли на 2,2%.

Среднемесячная номинальная заработная плата по регионам в первом квартале 2025 года Область / город Средняя зарплата (тенге) Рост за квартал Рост за год Республика Казахстан 423 133 -2,7 10,7 Абай 355 108 -2,3 10,0 Акмолинская 343 471 -1,3 9,6 Актюбинская 385 569 -5,2 11,5 Алматинская 339 185 -4,1 9,6 Атырауская 634 234 -1,0 5,0 Западно- Казахстанская 361 848 0,2 4,7 Жамбылская 308 891 -1,3 9,5 Жетісу 308 429 -1,9 14,1 Карагандинская 398 805 -4,0 10,6 Костанайская 358 873 -4,7 14,6 Кызылординская 354 856 1,4 7,6 Мангистауская 621 320 2,2 8,7 Павлодарская 399 489 -2,2 13,5 Северо-Казахстанская 300 051 -4,9 11,0 Туркестанская 310 515 2,0 9,2 Ұлытау 599 046 -0,3 19,4 Восточно- Казахстанская 404 799 -2,0 7,5 г. Астана 563 309 -6,8 14,0 г. Алматы 518 857 -3,8 14,2 г. Шымкент 321 408 -2,7 10,5 По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью

В какой сфере самая высокая средняя зарплата

В разрезе основных видов экономической деятельности страны выше всего среднемесячная номинальная заработная плата в сфере информации и связи – 859 822 тенге. На втором и третьем местах – финансовая и страховая деятельность (855 468 тенге), а также промышленность (624 428 тенге).

К слову, в промышленной сфере выделяется горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, где средняя зарплата в первом квартале 2025 года составила 981 362 тенге.

В тройку основных видов деятельности, где самые низкие зарплаты, входят образование, где зарплата одного работника в среднем составляет 302 428 тенге, сфера искусства, развлечений и отдыха – 284 938 тенге, а также сельское, лесное и рыбное хозяйство – 248 937 тенге.

Снижение зарплат при этом также наблюдается в большинстве сфер. Из вышеуказанных они выросли только в промышленности – на 1%, а также в информации и связи – на 7,7%.

Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности в первом квартале 2025 года Вид экономической деятельности Средняя зарплата (тенге) Рост за квартал Рост за год Всего 423 133 -2,7 10,7 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 248 937 -16,2 17,3 Промышленность 624 428 1,0 14,2 Строительство 485 852 -10,2 1,5 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 396 444 -0,9 15,9 Транспорт и складирование 579 770 1,2 13,5 Предоставление услуг по проживанию и питанию 348 894 -3,5 4,3 Информация и связь 859 822 7,7 31,3 Финансовая и страховая деятельность 855 468 -9,4 9,6 Операции с недвижимым имуществом 330 637 1,5 14,7 Профессиональная, научная и техническая деятельность 597 411 -14,4 12,3 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 349 519 -6,1 0,3 Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение 362 015 -5,8 10,1 Образование 302 428 -2,8 6,1 Здравоохранение и социальное обслуживание населения 312 758 -6,6 6,2 Искусство, развлечения и отдых 284 938 -5,3 16,1 Предоставление прочих видов услуг 330 768 -0,2 12,6 По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью

Помимо средней, в Казахстане также ежеквартально определяют размер медианной зарплаты. Она показывает, сколько зарабатывает казахстанец, находящийся в центре условного ряда работников, выстроенных по уровню зарплаты. То есть одна половина получает меньше указанной суммы, а другая – больше.

Например, в четвертом квартале 2024 года медианная зарплата в Казахстане, также без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, согласно данным БНС, составляла 308 717 тенге.

Также немного позже выходит статистика по средней зарплате с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Например, в четвертом квартале 2024 года показатель был равен 421 322 тенге.

Напомним, ранее мы также писали, что заработные платы населения отражаются несколькими показателями. При этом в долларах и евро их динамика оказалась отрицательной.