Средняя зарплата снова снизилась в Казахстане

Согласно данным БНС, средняя зарплата в первом квартале 2025 года составила 423 133 тенге. За три месяца она снизилась на 2,7%. А за год увеличилась на 10,7%. Подробнее о статистике читайте на NUR.KZ.
Средняя зарплата – это общий показатель. Он определяется путем деления общей суммы всех зарплат, которые получили работники страны в отчетном периоде, на их фактическую численность и количество месяцев во взятом промежутке времени.
В фонд оплаты труда, помимо должностных окладов, также входят доплаты, надбавки, премии и иные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера до удержания индивидуального подоходного налога и обязательных взносов.
К слову, с премиальными и праздничными выплатами как раз мог быть связан резкий рост средней зарплаты в четвертом квартале 2024 года до 434 982 тенге.
А фактическая численность работников не включает в себя лиц, имеющих формальное прикрепление к работе, например, находящихся в декретном отпуске. Также наиболее свежие данные о средней зарплате не включают работников малых предприятий занимающихся предпринимательской деятельностью.
Такую информацию за первый квартал 2025 года и опубликовало Бюро национальной статистики (БНС).
Количество работников и фонд оплаты труда
Фактическая численность работников, кроме сотрудников малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, в первые три месяца текущего года составила 3 799 008 человек.
Общая сумма, которую они получили в качестве оплаты труда до вычета налога и социальных платежей составила 4 822 452 847 700 тенге. То есть в среднем на одного работника – 423 133 тенге в месяц.
По сравнению с четвертым кварталом 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника снова снизилась – на 2,7%. Напомним, что она уменьшалась и в третьем квартале, приходящемся на сезон отпусков.
Отметим, что в статистику входят как высокооплачиваемые сотрудники, так и получающие минимальную зарплату. Поэтому указанная цифра не касается каждого.
Если у отдельного казахстанского работника зарплата более низкая, значит, он зарабатывает меньше среднего по стране показателя. И наоборот. То есть это некий ориентир в области доходов.
Среднемесячная номинальная заработная плата также может отличаться в зависимости от видов экономической деятельности и регионов страны.
В каком регионе самая высокая средняя зарплата
Выше всего этот показатель в Атырауской области – 634 234 тенге. В тройку лидеров также входят Мангистауская область (621 320 тенге) и область Ұлытау (599 046 тенге).
И только за ними идут Астана и Алматы, где среднемесячная номинальная заработная плата составляет 563 309 тенге и 518 857 тенге соответственно. В Шымкенте – 321 408 тенге.
В тройку с самыми низкими показателями вошли Жамбылская (308 891 тенге) и Северо-Казахстанская (300 051 тенге) области, а также Жетісу (308 429 тенге).
К слову, во всех указанных регионах средняя зарплата за квартал снизилась. Кроме лидера – в Мангистауской области она выросли на 2,2%.
|Среднемесячная номинальная заработная плата по регионам в первом квартале 2025 года
|Область / город
|Средняя зарплата (тенге)
|Рост за квартал
|Рост за год
|Республика Казахстан
|423 133
|-2,7
|10,7
|Абай
|355 108
|-2,3
|10,0
|Акмолинская
|343 471
|-1,3
|9,6
|Актюбинская
|385 569
|-5,2
|11,5
|Алматинская
|339 185
|-4,1
|9,6
|Атырауская
|634 234
|-1,0
|5,0
|Западно- Казахстанская
|361 848
|0,2
|4,7
|Жамбылская
|308 891
|-1,3
|9,5
|Жетісу
|308 429
|-1,9
|14,1
|Карагандинская
|398 805
|-4,0
|10,6
|Костанайская
|358 873
|-4,7
|14,6
|Кызылординская
|354 856
|1,4
|7,6
|Мангистауская
|621 320
|2,2
|8,7
|Павлодарская
|399 489
|-2,2
|13,5
|Северо-Казахстанская
|300 051
|-4,9
|11,0
|Туркестанская
|310 515
|2,0
|9,2
|Ұлытау
|599 046
|-0,3
|19,4
|Восточно- Казахстанская
|404 799
|-2,0
|7,5
|г. Астана
|563 309
|-6,8
|14,0
|г. Алматы
|518 857
|-3,8
|14,2
|г. Шымкент
|321 408
|-2,7
|10,5
|По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью
В какой сфере самая высокая средняя зарплата
В разрезе основных видов экономической деятельности страны выше всего среднемесячная номинальная заработная плата в сфере информации и связи – 859 822 тенге. На втором и третьем местах – финансовая и страховая деятельность (855 468 тенге), а также промышленность (624 428 тенге).
К слову, в промышленной сфере выделяется горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, где средняя зарплата в первом квартале 2025 года составила 981 362 тенге.
В тройку основных видов деятельности, где самые низкие зарплаты, входят образование, где зарплата одного работника в среднем составляет 302 428 тенге, сфера искусства, развлечений и отдыха – 284 938 тенге, а также сельское, лесное и рыбное хозяйство – 248 937 тенге.
Снижение зарплат при этом также наблюдается в большинстве сфер. Из вышеуказанных они выросли только в промышленности – на 1%, а также в информации и связи – на 7,7%.
|Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности в первом квартале 2025 года
|Вид экономической деятельности
|Средняя зарплата (тенге)
|Рост за квартал
|Рост за год
|Всего
|423 133
|-2,7
|10,7
|Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|248 937
|-16,2
|17,3
|Промышленность
|624 428
|1,0
|14,2
|Строительство
|485 852
|-10,2
|1,5
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|396 444
|-0,9
|15,9
|Транспорт и складирование
|579 770
|1,2
|13,5
|Предоставление услуг по проживанию и питанию
|348 894
|-3,5
|4,3
|Информация и связь
|859 822
|7,7
|31,3
|Финансовая и страховая деятельность
|855 468
|-9,4
|9,6
|Операции с недвижимым имуществом
|330 637
|1,5
|14,7
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|597 411
|-14,4
|12,3
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|349 519
|-6,1
|0,3
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
|362 015
|-5,8
|10,1
|Образование
|302 428
|-2,8
|6,1
|Здравоохранение и социальное обслуживание населения
|312 758
|-6,6
|6,2
|Искусство, развлечения и отдых
|284 938
|-5,3
|16,1
|Предоставление прочих видов услуг
|330 768
|-0,2
|12,6
|По данным Бюро национальной статистики, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью
Помимо средней, в Казахстане также ежеквартально определяют размер медианной зарплаты. Она показывает, сколько зарабатывает казахстанец, находящийся в центре условного ряда работников, выстроенных по уровню зарплаты. То есть одна половина получает меньше указанной суммы, а другая – больше.
Например, в четвертом квартале 2024 года медианная зарплата в Казахстане, также без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, согласно данным БНС, составляла 308 717 тенге.
Также немного позже выходит статистика по средней зарплате с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Например, в четвертом квартале 2024 года показатель был равен 421 322 тенге.
Напомним, ранее мы также писали, что заработные платы населения отражаются несколькими показателями. При этом в долларах и евро их динамика оказалась отрицательной.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2244021-srednyaya-zarplata-snova-snizilas-v-kazahstane/