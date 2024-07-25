Под какие проценты банки выдают ипотеки в Казахстане

Банки выдают ипотеки не только через государственные программы, но и на рыночных условиях. Ставки у таких займов могут достигать 30%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действует множество льготных ипотечных программ, например, "Отау" и "Наурыз", которые были запущены весной 2024 года. Также в скором времени стартует молодежная ипотека "Алматы Жастары". Однако все жилищные программы направлены на определенные слои населения и могут не подходить среднестатистическому казахстанцу.

Поэтому большинству людей приходится обращаться в банки за ипотекой на рыночных условиях. Стоит отметить, что ставки в этом случае будут значительно выше, чем у льготных программ.

Как передает портал Finprom, годовые эффективные ставки вознаграждения (ГЭСВ) по коммерческим ипотекам вне партнерских программ с застройщиками и госпрограмм начинаются от 17,2% и достигают 30%. Самую низкую ставку предлагает Freedom Bank, а самую высокую – "Шинхан Банк".

Впрочем, ставки во всех банках зависят от наличия подтверждения доходов, от того, является ли заемщик их клиентом, в том числе по зарплатным проектам, от наличия либо отсутствия комиссий по продукту и прочих факторов.

Ипотечные продукты в банках Казахстана. Инфографика: finprom.kz

Что касается других условий, например, размера первоначального взноса, то самым популярным вариантом является 20%. Forte Bank для своей ипотеки установил минимальный первоначальный взнос 15%, у "Банка ЦентрКредит" он варьируется от 20% до 50%, а в Bank RBK – 30%-40%.

Важным отличием коммерческой ипотеки от льготной является доступная сумма займа – она в разы больше. Например, "Нурбанк" может предоставить заем на сумму до 50 млн тенге, Freedom Bank – до 70 млн тенге, а KZI Bank и Forte Bank – до 200 млн тенге. Halyk Bank рассчитывает доступные суммы индивидуально.

По максимальным срокам также есть отличия. Самую "краткосрочную" ипотеку выдает KZI Bank – всего максимум на 5 лет. Следом идет "Банк Китая в Казахстане" – 7 лет, а замыкают этот список Bank RBK и "Банк ЦентрКредит" – по 15 лет. Основная масса банков могут предоставить ипотечный кредит максимум на 20 лет.

Стоит отметить, что на таких условиях далеко не каждая казахстанская семья может себе позволить жилищный кредит на рыночных условиях. Ранее эксперты признали Казахстан одной из стран с самой дорогой ипотекой.