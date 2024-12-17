Как изменились зарплаты казахстанцев в 2024 году

В уходящем 2024 году казахстанцы столкнулись с ростом курса доллара. В то же время их средние зарплаты уменьшились в тенговом выражении по итогам трех кварталов. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ За три квартала 2024 года средняя номинальная зарплата в Казахстане без учета малых предприятий снизилась на 1%, составив 390 328 тенге в третьем квартале.

Медианная зарплата за этот же период выросла на 3,8%, достигнув 269 378 тенге в третьем квартале 2024 года.

Наибольшие зарплаты в третьем квартале 2024 года зафиксированы в Атырауской области (630 894 тенге), наименьшие - в Туркестанской области (266 590 тенге).

Средняя номинальная заработная плата является одним из статистических показателей, который используется для определенных экономических расчетов. Она отражает среднюю сумму денег, которую работники получают за труд без учета инфляции и покупательной способности.

За период с 4 квартала 2023 года по 3 квартал 2024 года оказалось, что средняя номинальная зарплата без учета малых предприятий в итоге снизилась. Но медианный показатель, который показывает точную середину условного ряда работников, выстроенных по размерам начисленной зарплаты, и делит его пополам, все же вырос.

Следует отметить, что средняя зарплата с учетом малых предприятий также выросла за два квартала. А данные за 3 квартал 2024 года пока не опубликованы.

Ситуация на начало года

По итогам четвертого квартала 2023 года средняя зарплата казахстанцев без учета малых предприятий составляла 393 605 тенге. А с учетом всех предприятий она оказалась немного ниже – 371 511 тенге.

Медианный показатель составил 259 463 тенге. То есть буквально одна половина казахстанских работников получала зарплаты больше этой суммы, а другая – меньше.

Самый высокий средний показатель был зафиксирован в Атырауской области – сразу 591 588 тенге. Аутсайдером оказалась Туркестанская область со средней зарплатой в 278 894 тенге.

Как менялись зарплаты в 2024 году Период Номинальная

(без малых предприятий) Все предприятия Медианная 4 квартал 2023 года 393 605 371 511 259 463 1 квартал 382 279 360 631 251 997 2 квартал 403 251 383 365 278 296 3 квартал 390 328 - 269 378

Ситуация в первом квартале 2024 года

Итоги первого квартала 2024 года оказались менее позитивными:

номинальная средняя зарплата без малых предприятий – за три месяца она снизилась на 2,9% и составила 382 279 тенге ;

; с учетом малых предприятий – 360 631 тенге , или на 2,7% меньше 4 квартала 2023 года;

, или на 2,7% меньше 4 квартала 2023 года; медианная зарплата – она также снизилась и составила 251 997 тенге.

За этот период лидером по уровню средних зарплат во всех предприятиях стала Атырауская область – 568 742 тенге. А самый низкий оклад был зафиксирован в Северо-Казахстанской области – всего 248 534 тенге.

Второй квартал был более удачным

В апреле-июне текущего года средняя зарплата в Казахстане вновь выросла и достигла 403 251 тенге (плюс 5,5%). А с учетом работников малых предприятий она составила 383 365 тенге (плюс 6,2%).

Медианная зарплата также выросла – до 278 296 тенге.

Бумажник с деньгами. Иллюстративное фото: gettyimages.com / bob_sato_1973

Самая высокая средняя зарплата наемных работников с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, была зафиксирована в Атырауской области (590 758 тенге), а самая низкая – в Северо-Казахстанской (273 391 тенге).

В конце зарплаты все же снизились

Третий квартал 2024 года вновь оказался не очень удачным:

средняя зарплата без учета малых предприятий – составила 390 328 тенге , снизившись на 3,2%;

, снизившись на 3,2%; с учетом малых предприятий – пока данные не были опубликованы;

медианная зарплата – снизилась до 269 378 тенге.

Самую высокую среднюю зарплату получали работники Атырауской области – 630 894 тенге. А наименьший оклад платили в Туркестанской области – 266 590 тенге.

Таким образом, за три квартала 2024 года средние доходы казахстанцев снизились почти на 1%. В то же время медианная зарплата увеличилась на 3,8%. Атырауская область сохраняла лидерство по уровню заработных плат в течение всего года, а аутсайдерами оказывались СКО и Туркестанская область.

Напомним, что средняя зарплата в Казахстане оказалась одной из самых высоких в ЕАЭС, уступая лишь показателю в России, где она равна 418 545 тенге.

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