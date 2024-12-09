Средняя зарплата в Казахстане оказалась одной из самых высоких в ЕАЭС

Средняя зарплата в Казахстане, которая за 9 месяцев 2024 года составила 391 713 тенге, уступает лишь показателю в России, где он равен 418 545 тенге. Как росли доходы в ЕАЭС, узнали журналисты NUR.KZ.

В третьем квартале 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане составила 390 328 тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 11,3%.

За период с января по сентябрь средняя зарплата равна 391 713 тенге. Рост за год составил 11,8%.

Отметим, что с такими показателями страна является одним из лидеров по данному показателю среди участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорят свежие данные Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Какие зарплаты в ЕАЭС

На первом месте по уровню средней заработной платы между тем расположилась Россия – 418 545 в пересчете на тенге. Казахстан занял второе, а после него – Армения с показателем 325 879 тенге в среднем.

Беларусь оказалась на четвертом месте со среднемесячной номинальной заработной платой, равной 315 586 тенге. А меньше всего в ЕАЭС в среднем зарабатывают в Кыргызстане – 188 374 тенге.

Среднемесячная номинальная заработная плата в ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Как росли зарплаты ЕАЭС

При этом сильнее всего за год выросла номинальная средняя зарплата в Беларуси – на 19,6%, а далее уже идет Россия – 18%. В Кыргызстане такой же рост, как и в Казахстане – 11,8%, а в Армении – 6,6%.

Если учитывать рост реальных заработных плат, то есть с учетом инфляции в каждой из стран, то Беларусь также занимает первое место – 13%, а Россия располагается на втором – 9%.

В Кыргызстане реальные зарплаты в среднем выросли на 6,7%, в Армении, где инфляция близка к нулю, рост не изменился – на 6,6%. А Казахстан по этому показателю оказался на последнем месте – 2,9% за год.

Рост среднемесячной заработной платы в ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Таким образом, Казахстан занимает второе место в ЕАЭС по уровню средней зарплаты, третье – по ее номинальному годовому росту, а последнее – по реальному.

Между тем отметим, что важнее уровня среднемесячной заработной платы может быть ее покупательная способность, то есть количество товаров, которое можно приобрести на эту сумму. И по некоторым показателям Казахстан здесь лидирует.