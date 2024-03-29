Среднюю зарплату с учетом всех предприятий назвали в Казахстане

Средняя номинальная зарплата с учетом всех предприятий в Казахстане, включая малые, по итогам 4 квартала 2023 года установилась на уровне 371 511 тенге. Подробности выяснили журналисты NUR.KZ.

До текущего момента, рассказывая о зарплатах в Казахстане, можно было выделить два основных показателя:

средняя номинальная зарплата без учета малых предприятий – по итогам 4 квартала 2023 года она составила порядка 393,6 тыс. тенге; средняя номинальная зарплата среди малых предприятий – почти 316 тыс. тенге за тот же период.

Теперь же Бюро национальной статистики опубликовало обновленные данные по средней зарплате в стране, которые включают все предприятия – от мелких до крупных.

Согласно данным аналитиков, средняя номинальная зарплата с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, по итогам 4 квартала 2023 года составила 371 511 тенге – это сразу на 13,1% больше, чем было в 3 квартале 2023 года. Впрочем даже у этого показателя есть свои нюансы.

Такие зарплаты платят не везде

Нужно понимать, что средняя номинальная зарплата не показывает точную сумму, которую получают работники в Казахстане. В зависимости от региона и экономической сферы зарплаты могут быть как выше, так и ниже среднего значения.

Так, например, в разрезе регионов самые высокие зарплаты платят в Атырауской области – в среднем 557 185 тенге. Следом идет область Ұлытау – 530 771 тенге.

В Астане средний показатель составил 472 262 тенге, в Алматы – 434 669 тенге, а в Шымкенте – лишь 259 595 тенге. Самые низкие оклады платят в Северо-Казахстанской области – в среднем всего 255 602 тенге.

Средняя зарплата в Казахстане с учетом малых предприятий. Источник: Бюро национальной статистики

В разрезе отраслей экономики также есть свои рекордсмены. Например, самые высокие средние оклады в финансовом и страховом секторе – 756 517 тенге.

Отметилась и сфера промышленности. Если в целом по сектору средняя зарплата составляет 475 711 тенге, то в горнодобывающей сфере и разработке карьеров этот показатель достигает 755 174 тенге. Высокий показатель зафиксирован и в секторе информации и связи – 580 949 тенге.

А вот меньше всего платят работникам, занятым в сельском, рыбном и лесном хозяйствах – всего 217 347 тенге в среднем.

Средняя зарплата с учетом всех предприятий в Казахстане действительно выросла, однако не стоит забывать о том, что из-за роста цен это не всегда ощущается. Так, например, ранее выяснилось, что реальные зарплаты в Казахстане растут медленнее, чем в других странах ЕАЭС – почти весь прирост "съедает" инфляция.