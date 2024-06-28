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Какую среднюю зарплату получают работники всех предприятий Казахстана

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Деньги, кошелек и трудовая книжка.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Средняя номинальная заработная плата с учетом всех предприятий Казахстана в первом квартале 2024 года составила 360 631 тенге. Это на 14,5% больше, чем было год назад. Подробности читайте на NUR.KZ.

Согласно данным Бюро национальной стаётистики (БНС), в первом квартале текущего года среднемесячная зарплата по Казахстану с учетом всех предприятий, в том числе и малых, составила 360 631 тенге. Эта сумма сразу на 14,5% больше прошлогодней, но на 2,7% меньше той, что фиксировалась в четвертом квартале 2023 года (371 511 тенге).

А если учесть рост цен на товары и услуги в стране, то окажется, что за год реальный рост зарплат составил всего 4,8%, а с начала текущего года его вовсе нет – минус 5,4%. Буквально это значит, что зарплаты казахстанцев немного обесценились.

В зависимости от региона средний показатель между тем заметно отличается. Например, в Атырауской области он самый высокий – 568 742 тенге в месяц, а самый низкий был зафиксирован в Северо-Казахстанской области – всего 248 534 тенге.

В Астане в среднем зарабатывают 429 867 тенге, в Алматы – 428 488 тенге, а в Шымкенте – 268 562 тенге.

Средняя зарплата с учетом всех предприятий в Казахстане (1 квартал 2024 года)
Средняя зарплата в Казахстане с учетом всех предприятий в 1 квартале 2024 года. Источник: Бюро национальной статистики

Важно также учитывать тот факт, что средняя зарплата не означает, что каждый работающий казахстанец получает по 360 631 тенге. На сумму влияет не только регион, но и сфера деятельности.

Например, меньше всего получают работники, занятые в сельском и рыбном хозяйствах – в среднем всего 189 468 тенге. Самые же большие зарплаты платят в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 815 454 тенге.

Впрочем, следует помнить, что даже работники из одной сферы могут получать совершенно разные зарплаты.

Дело в том, как объясняют в БНС, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника определяется путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую численность работников и на число месяцев в отчетном периоде.

То есть в учет берутся как работники, получающие минимальные зарплаты, так и те, кто зарабатывает миллионы. Этот фактор сильно влияет на итоговую сумму. Поэтому иногда может складываться ощущение, что среднюю номинальную зарплату в стране завышают.

Напомним, аналитики БНС в первую очередь публикуют статистику по средней номинальной зарплате без учета малых предприятий. Как правило, итоговая сумма оказывается выше, например, в первом квартале текущего года она составила 382 279 тенге.

Также для более полной картины аналитики используют и другие показатели, например, медианную зарплату. Она показывает точную середину условного ряда работников, выстроенных по размерам начисленной зарплаты и делит его пополам.

По итогам первого квартала 2024 года этот показатель составил 251 997 тенге. Буквально это значит, что одна половина работников получает больше этой суммы, а другая – меньше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2125698-kakuyu-srednyuyu-zarplatu-poluchayut-rabotniki-vseh-predpriyatiy-kazahstana/

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