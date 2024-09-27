Средняя зарплата уменьшилась после учета всех предприятий в Казахстане

В Казахстане подсчитали среднюю зарплату с учетом работников всех предприятий. Итоговая сумма составила 383 365 тенге, что заметно меньше основного показателя. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Средняя зарплата в Казахстане во втором квартале 2024 года с учетом работников малых предприятий составила 383 365 тенге, что ниже официального показателя в 403 251 тенге.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Атырауской области (590 758 тенге), самая низкая - в Северо-Казахстанской области (273 391 тенге).

По отраслям экономики наиболее высокие зарплаты в финансовом и страховом секторе (800 690 тенге), самые низкие - в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (235 153 тенге).

Во втором квартале 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане достигла рекордных 403 251 тенге. Однако у этого показателя есть очень важный нюанс – при его подсчете не учитываются работники малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. А это зарплаты почти 1,6 млн казахстанцев.

Так, согласно данным Бюро национальной статистики, если при подсчете учитывать работников всех предприятий, то их численность вырастет на 40,12%, почти до 5,6 млн человек. Правда, общий фонд заработной платы увеличится лишь на 31,62%.

При учете этих двух факторов, показатель средней зарплаты во втором квартале снизился до 383 365 тенге. Сумма на 6,2% больше той, что фиксировалась в прошлом квартале и на 14,4% больше прошлогодней.

При этом также следует учитывать и то, что это средний показатель по стране – в зависимости от региона и сферы экономики сумма будет сильно отличаться.

Так, самая высокая средняя зарплата наемных работников с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, была зафиксирована в Атырауской области (590 758 тенге), а самая низкая – в Северо-Казахстанской (273 391 тенге).

В Астане она равна 457 482 тенге, в Алматы – 449 502 тенге, а в Шымкенте – 286 237 тенге.

Средняя зарплата с учетом всех предприятий в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Самые низкие средние зарплаты платят в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства – 235 153 тенге. Недалеко ушла и сфера предоставления услуг по проживанию и питанию – 239 181 тенге.

Больше всего зарабатывают в финансовой и страховой деятельности (800 690 тенге в среднем). Также отличились горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (757 956 тенге) и сфера информации и связи (715 244 тенге).

Средняя зарплата с учетом всех предприятий в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить тот факт, что исключение из статистики малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, заметно увеличивает показатель средней номинальной зарплаты в Казахстане – в этом случае он сразу на 5,19% выше.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых высокооплачиваемых сферах Казахстана, где платят даже больше, чем нефтяникам.