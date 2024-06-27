Ожидается ли сильный рост цен на жилье в Казахстане

Если не произойдет экономических потрясений, стоимость нового жилья в Казахстане будет расти не сильно – примерно на 0,5-1% в месяц. Что говорят эксперты о ситуации на рынке, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам мая новостройки в Казахстане подорожали в среднем на 0,4% за месяц и на 2% за год. На вторичном рынке жилья ситуация обратная – цены по сравнению с маем текущего года стали ниже на 0,2%, а по отношению к прошлому году – на 0,1%.

Другими словами, два сектора рынка жилья пока двигаются в разных направлениях. При этом, как передает портал "Крыша", эксперты ожидают дальнейшего роста цен, как минимум на первичное жилье. Так, если не произойдет никаких экономических потрясений, его стоимость будет расти примерно на 0,5-1% в месяц.

"Вторичка" к сентябрю текущего года может подорожать примерно на 1-3%. Однако есть вероятность, что ее будет ждать стагнация, то есть остановка роста цен – особенно это касается Алматы, где цены и без того самые высокие в стране.

Примечательно, что по мнению экспертов, на рост цен в первую очередь могут повлиять не различные льготные жилищные программы, такие как "Наурыз" и "Отау", а подорожание строительных материалов, большую часть которых Казахстан закупает за рубежом.

Стоит отметить, что такая ситуация влияет и на активность застройщиков – им становится невыгодно заниматься возведением новых объектов. Всему виной снижение рентабельности из-за роста себестоимости материалов, сложности с инженерными сетями, а также трудности продаж из-за дефицита ипотек.

Напомним, у новых ипотек есть "защитный механизм", который должен предотвратить рост цен – новостройки можно приобрести только через специальный портал с фиксированными ценами на квадратные метры. Другими словами, некоторым застройщикам может быть невыгодно участвовать в жилищных программах.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, как считают эксперты, некоторые компании сталкиваются с проблемами в получении финансирования для проектов, что также замедляет их развитие. С начала года часть застройщиков была вынуждена сократить количество проектов или даже заморозить строительство из-за указанных выше проблем.

В таких условиях может возникнуть ситуация, что вторичный рынок станет более привлекательным для населения. Это приведет к тому, что застройщики начнут терять прибыль, и, чтобы не "прогореть", им придется реагировать: снижать цены и ждать восстановления рынка или же лоббировать включение вторичной недвижимости в жилищные программы.

В любом случае эксперты сходятся во мнении, что цены на жилье в Казахстане будут расти, хотя и не такими серьезными темпами, как это было в прошлом.