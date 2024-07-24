Как сэкономить на льготной ипотеке под 7-9% в Казахстане

Участникам ипотечной программы "Наурыз" теперь нужно подтвердить платежеспособность и подать кредитную заявку. Если проходить процедуру онлайн, то получится сэкономить. Подробнее читайте на NUR.KZ.

15 июля был опубликован список участников льготной ипотеки "Наурыз". Всего прошли отбор 12 500 казахстанцев. Однако, перед тем как приобрести жилье, им нужно пройти еще некоторые процедуры.

Как объяснили в "Отбасы банке", теперь участники должны пройти оценку платежеспособности и подать кредитную заявку. Сделать это нужно до середины сентября.

Как сэкономить на ипотеке "Наурыз"

Стоит отметить, что все можно сделать онлайн – приходить в отделение банка необязательно. Для удаленного оформления нужно зайти на сайт "Отбасы банка" или в личный кабинет на портале "Баспана Хит" и связаться с менеджером по видеобанкингу. Далее нужно следовать его инструкциям.

Важное преимущество такого способа заключается не только в экономии времени, но и денег. Дело в том, что при оформлении займа дистанционно не взимается комиссия за рассмотрение кредитной заявки и в два раза уменьшается плата за организацию выдачи кредита.

Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

На текущий момент подтвердили свою платежеспособность уже более 2 тыс. участников программы "Наурыз". Теперь им можно выбирать подходящее жилье и получать кредит. Сделать это нужно до середины декабря 2024 года.

Напомним, в рамках программы можно приобрести как первичное так и вторичное жилье, но во втором случае такая возможность есть только у жителей моногородов и сельских населенных пунктов. Максимальная сумма займа для Алматы и Астаны составляет 36 млн тенге, а для других регионов – 30 млн тенге.

Ипотечный заем выдается на следующих условиях:

первоначальный взнос – от 20% ;

; ставка по кредиту для социально уязвимых категорий граждан, состоящих в очереди на жилье – 7% (ГЭСВ от 7,3% до 8,9% );

(ГЭСВ ); ставка по кредиту для всех категорий граждан – 9% (ГЭСВ от 9,3% до 11,8% );

(ГЭСВ ); срок кредита до 19 лет.

Также отметим, что, помимо ипотеки "Наурыз", в Казахстане действует и множество других жилищных программ. Например, ранее мы рассказывали о скором запуске "Алматы Жастары" – льготной ипотеки под 5% для работающей молодежи.