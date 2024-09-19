Сколько стоят квартиры по обновленным ипотекам "Наурыз" и "Отау" в Казахстане

Ипотечные программы имеют свои требования как к заемщикам, так и к покупаемым квартирам. Например, максимальная стоимость жилья в некоторых случаях доходит до 36 млн тенге. Подробнее в NUR.KZ.

В Казахстане имеется несколько видов ипотечных программ, которые позволяют гражданам приобрести собственное жилье на более облегченных условиях. Но иногда количество участников ограничено.

Так, ранее сообщалось, что по программам "Наурыз" и "Отау" до 25 сентября 2024 года будет проведен дополнительный набор заявок. Поэтому еще больше казахстанцев могут получить ипотеку по льготным условиям.

Однако возможности по покупке квартиры у участников будут зависеть от стоимости жилья в их городах.

Ограничения по ипотеке

Главные требования к участникам этих программ заключаются в следующем:

не должно быть собственной недвижимости как у участников, так и членов их семьи;

нужно иметь от 1 млн тенге для первоначально взноса в "Отбасы банке", при этом срок депозита не важен.

При этом нет требований по наличию обязательной регистрации в Алматы и Астане. Но важно учесть, что в этих мегаполисах и областных центрах участникам будет доступно только первичное жилье, а в регионах и моногородах можно купить и "вторичку".

В целом участники смогут купить жилье в любом регионе страны в рамках доступных условий.

Ноутбук. Иллюстративное фото: PeopleImages/Getty Images

При этом участвовать могут все желающие купить жилье казахстанцы, соответствующие главным требованиям. Их будут оценивать по балльной системе, которая учитывает наличие семьи, детей, размер депозита, социальный статус и возраст.

Также минимальный первоначальный взнос по ипотекам равен 20%, а годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) для социально уязвимых слоев населения, которые стоят в очереди на жилье, составит до 8,9% (номинальная – 7%), для остальных заемщиков – до 11,8% (номинальная – 9%).

Подать заявку на участие можно на портале "Баспана маркет".

Стоимость жилья по программам

Обновления условий ипотечных программ "Наурыз" и "Отау" затронули и стоимость приобретаемых квартир.

Так, наибольшие лимиты установлены в мегаполисах Астана и Алматы – можно купить только новое жилье и стоимостью до 36 млн тенге. В других регионах максимальная стоимость достигает 30 млн тенге.

А согласно данным портала "Баспана маркет", участникам этих ипотечных программ на данный момент доступно:

в Алматы – 90 предложений стоимостью от 310 тыс. тенге за квадратный метр;

за квадратный метр; в Астане – 105 предложений стоимостью от 310 тыс. тенге за квадратный метр;

за квадратный метр; в других регионах (вторичка) – всего 577 предложений стоимостью от 4,5 млн тенге за квартиру.

Ранее сообщалось, что еще две ипотеки на новых условиях перезапустят в Казахстане.