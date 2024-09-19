Сколько стоят квартиры по обновленным ипотекам "Наурыз" и "Отау" в Казахстане

Ипотечные программы имеют свои требования как к заемщикам, так и к покупаемым квартирам. Например, максимальная стоимость жилья в некоторых случаях доходит до 36 млн тенге. Подробнее в NUR.KZ.
В Казахстане имеется несколько видов ипотечных программ, которые позволяют гражданам приобрести собственное жилье на более облегченных условиях. Но иногда количество участников ограничено.
Так, ранее сообщалось, что по программам "Наурыз" и "Отау" до 25 сентября 2024 года будет проведен дополнительный набор заявок. Поэтому еще больше казахстанцев могут получить ипотеку по льготным условиям.
Однако возможности по покупке квартиры у участников будут зависеть от стоимости жилья в их городах.
Ограничения по ипотеке
Главные требования к участникам этих программ заключаются в следующем:
- не должно быть собственной недвижимости как у участников, так и членов их семьи;
- нужно иметь от 1 млн тенге для первоначально взноса в "Отбасы банке", при этом срок депозита не важен.
При этом нет требований по наличию обязательной регистрации в Алматы и Астане. Но важно учесть, что в этих мегаполисах и областных центрах участникам будет доступно только первичное жилье, а в регионах и моногородах можно купить и "вторичку".
В целом участники смогут купить жилье в любом регионе страны в рамках доступных условий.
При этом участвовать могут все желающие купить жилье казахстанцы, соответствующие главным требованиям. Их будут оценивать по балльной системе, которая учитывает наличие семьи, детей, размер депозита, социальный статус и возраст.
Также минимальный первоначальный взнос по ипотекам равен 20%, а годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) для социально уязвимых слоев населения, которые стоят в очереди на жилье, составит до 8,9% (номинальная – 7%), для остальных заемщиков – до 11,8% (номинальная – 9%).
Подать заявку на участие можно на портале "Баспана маркет".
Стоимость жилья по программам
Обновления условий ипотечных программ "Наурыз" и "Отау" затронули и стоимость приобретаемых квартир.
Так, наибольшие лимиты установлены в мегаполисах Астана и Алматы – можно купить только новое жилье и стоимостью до 36 млн тенге. В других регионах максимальная стоимость достигает 30 млн тенге.
А согласно данным портала "Баспана маркет", участникам этих ипотечных программ на данный момент доступно:
- в Алматы – 90 предложений стоимостью от 310 тыс. тенге за квадратный метр;
- в Астане – 105 предложений стоимостью от 310 тыс. тенге за квадратный метр;
- в других регионах (вторичка) – всего 577 предложений стоимостью от 4,5 млн тенге за квартиру.
Ранее сообщалось, что еще две ипотеки на новых условиях перезапустят в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2162968-skolko-stoyat-kvartiry-po-obnovlennym-ipotekam-nauryz-i-otau-v-kazahstane/