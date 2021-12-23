Как казахстанцам обезопасить свои платежи и сэкономить на покупках

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До празднования Нового года осталось менее десяти дней, поэтому вопрос траты денег становится актуальным как для граждан, так и для тех, кто пытается завладеть их средствами. Как безопасно переводить деньги, оплачивать товары в интернете и какие приемы возможны для сокращения лишних трат, читайте в материале NUR.KZ.

Люди стали чаще пользоваться банковскими мобильными приложениями и совершать покупки в интернете. Специалисты обучающего медиапортала Fingramota.kz напоминают, что, хотя такой способ оплаты быстрый и удобный, он таит в себе некоторые угрозы.

Альтернативой наличным деньгам давно уже стали банковские карты и с недавнего времени электронные средства платежей.

Например, электронный кошелек работает следующим образом. На специальном сайте оператора открывается такой электронный счет, к которому платежная карта может быть и не привязана. Туда переводится некая сумма, которую можно использовать для оплаты покупок или иных переводов.

Также можно открыть виртуальную банковскую карту, которая практически ничем не отличается от обычной дебетовой, но является более безопасной для совершения онлайн-покупок. На данный момент такую карту открывают во многих казахстанских банках, нужна лишь регистрация в банковском мобильном приложении.

Через мобильные приложения также удобно совершать денежные переводы по номеру телефона или по номеру карты.

В отделениях некоторых банков или Казпочты также можно совершить денежный перевод без открытия банковского счета. Для этого нужно подписать заявление и указать реквизиты получателя денег. Перевод выдадут в кассе соответствующего банка, на почте или в пункте обслуживания системы денежных переводов.

Какие уловки используют мошенники

Число желающих завладеть доступом к чужим банковским картам ежегодно увеличивается. Также растет количество случаев, когда товар был оплачен, но в итоге так и не был доставлен покупателю.

Распространен вид мошенничества, когда от имени реальных людей рассылают объявления с просьбой о материальной помощи. Следует уточнить у своего знакомого, если вы увидели про него такую информацию, действительно ли ему нужна помощь.

Аферисты отправляют SMS-сообщение о том, что якобы по ошибке сделали перевод не на тот номер телефона и просят вернуть определенную сумму. Не рекомендуется самостоятельно переводить средства, даже при условии, что они поступили. Следует обратиться в свой банк и объяснить ситуацию.

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Мошенники часто рассылают сообщения со ссылками на фишинговые сайты, где можно увидеть такие фразы: «Вы выиграли новый iPhone, подробнее по ссылке...», «Верну переплату за доставку посылки — только введите данные карты», «Скажите срок действия карты, переведу вам предоплату за холодильник», и тому подобные.

Если пройти по указанной ссылке, то предлагается заполнить данные платежной карты, вплоть до указания секретного кода на ее обороте – CVV/CVC-кода. Это те самые три цифры, которые нельзя никому сообщать и публиковать. С помощью этого номера предоставляется возможность снять все доступные деньги и даже оформить кредит.

Банковским клиентам также часто звонят якобы от лица службы безопасности банка и просят очень срочно сообщить данные платежной карты, иначе прямо сейчас ее взломают мошенники, а "добрые" сотрудники пытаются предотвратить эту атаку. На самом деле им нужна информация о сроке действия карты, код и сообщение, которое придет на телефон.

Предлоги, чтобы заполучить платежные данные, могут быть разными: оформление пособий, компенсаций, возврат средств за авиабилеты, победа в розыгрыше и многое другое.

Как защитить свои средства

Чтобы сохранить данные платежной карты, не следует делиться ими на неизвестных сайтах. Также нежелательно передавать свою карту третьим лицам, например, официанту в кафе. Пусть принесет терминал или, при его отсутствии, можно оплатить картой на кассе.

Специалисты по кибербезопастности также рекомендуют не использовать открытые точки Wi-Fi (интернет в общественных местах) при входе в интернет-банк или мобильный банкинг.

Не следует публиковать на своих страницах в соцсетях фотографии и видео, демонстрирующие дорогие покупки, обстановку в квартире, или публиковать посты о том, что вы в уезжаете из дома на какое-то время, к примеру, на каникулы с родителями. Все эти данные могут заинтересовать недобросовестных граждан, особенно если у вас открытый доступ к аккаунту, и любой человек может узнать информацию о вас.

Зачастую при онлайн-покупках необходимо сначала оплатить товар, а затем, только через несколько дней или недель, получить его. Чтобы перед праздником не испортить себе настроение, следует обращать внимание на некоторые детали.

У виртуального магазина должен быть качественный сайт, а не просто страница в соцсетях, которая в один миг может быть удалена или переименована. Адресная строка сайта должна начинаться с https, а не http (s указывает на повышенную безопасность).

На сайте должны быть указаны контактные и регистрационные данные продавца. При желании регистрацию можно проверить на сайте налоговой службы. Должны быть указаны работающие телефоны менеджеров, еще лучше, если есть и онлайн-консультант, а также отзывы.

Способы оплаты и доставки товара тоже должны быть просты, понятны и безопасны, это может указывать на серьезность компании. Наличие товара на складе, через какую транспортную компанию или какой почтой будет осуществлена доставка, возможность вернуть товар и деньги за него - все это необходимо уточнять.

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Как уложиться в праздничный бюджет

Если правильно распланировать свой бюджет, то получится угодить не только всем своим близким и родным, но и себе. На подарки следует выделить определенную сумму, записать ее и стараться не выходить за указанные пределы.

В преддверии новогодних праздников магазины часто проводят различные акции и делают скидки, которыми можно воспользоваться, если нужная вещь действительно стала дешевле.

Еще один способ экономии заключается в совместных покупках с друзьями или родными. Один оптовый заказ выходит гораздо дешевле, чем одна вещь в розницу.

Покупая продукцию в небольших магазинах или на рынке, следует спрашивать, могут ли продавцы сделать хотя бы небольшую скидку.

Специалистами также замечено, что деньги в онлайн-магазинах тратятся незаметнее, чем в магазинах традиционного формата. Поэтому следует регулярно проверять, сколько денег осталось на карте, а для осознанного подхода к тратам воспользоваться японским методом Kakebo.

Также шопинг в интернете может быть выгодным, благодаря многим банковским предложениям.

Так называемый кешбэк - возврат части денег на карту - экономит от 1% до 5%, а то и 10% от стоимости товара, мотивируя активнее пользоваться электронными платежами. Иногда начисляются просто бонусы, которые можно использовать в качестве скидки при следующей покупке в магазине.

Существует кэшбэк от специальных сервисов, которые сотрудничают с онлайн-магазинами. Сервис получает деньги за привлечение клиентов, часть из которых выплачивает покупателю. Обычно возвращается около 5%, но во время различных акций процент может достигать от 15% до 40%. Полученные деньги можно вывести на баланс мобильного телефона, банковскую карту, а также некоторые сервисы для вывода средств.

Напоследок отметим, что все большую ценность также приобретают подарки хендмэйд, то есть сделанные своими руками. В интернете есть множество мастер-классов, а специализированные магазины изобилуют необходимыми расходными материалами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1947970-kak-kazahstantsam-obezopasit-svoi-platezhi-i-sekonomit-na-pokupkah/