Как проследить, куда уходят деньги, рассказали финансовые аналитики

Иллюстративное фото: Pixabay

У каждого человека есть свои "золотые" правила сохранения и преумножения денег. В материале NUR.KZ мы расскажем еще об одном способе, который пополнит копилку финансовых знаний граждан.

Как утверждают специалисты проекта FinGramota, реализуемого Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, существует проверенный метод учета и распределения своих доходов.

Больше ста лет назад он был создан в Японии журналистом Хани Мотоко, который придумал новую технику экономии денег для женщин, чтобы помочь им обрести финансовую независимость.

Этот способ превратил умение экономить в искусство и распространился по всему миру.

Как экономить с помощью Kakebo

До сих пор система под названием "книга домашней экономии", что на японском звучит как "Ka-ke-bo", пользуется популярностью во множестве стран.

Суть этого метода очень проста, она состоит в том, чтобы записывать свои расходы и доходы. Для этого необходимо завести два блокнота: большой и маленький. Большой блокнот нужно оставить дома или на работе, а маленький всегда носить с собой.

В маленький блокнот записываются все ежедневные траты - в магазине, в кафе, оплата за любые мелочи. А в большом отражается финансовый план на месяц. Он состоит из трех составляющих.

В графе доходов записываются основные ожидаемые поступления денег (заработная плата, премия, пассивный доход, например, от аренды и так далее). Какой-то неожиданный приход денег (подарок, выигрыш) нужно выделять чернилами другого цвета.

записываются основные ожидаемые поступления денег (заработная плата, премия, пассивный доход, например, от аренды и так далее). Какой-то неожиданный приход денег (подарок, выигрыш) нужно выделять чернилами другого цвета. В графе расходов указываются обязательные ежемесячные траты (коммунальные услуги, кредиты, обучение и так далее).

указываются обязательные ежемесячные траты (коммунальные услуги, кредиты, обучение и так далее). И третья графа – сбережения. Здесь вписывается сумма, которую хотелось бы сберечь в текущем месяце. Для этого производится нехитрый расчет: из общего дохода вычитаются затраты с учетом переменных трат.

Переменными затратами называются те расходы, которые происходят периодически. К ним относятся:

бытовые расходы (продовольствие, одежда, обувь, лекарства, бытовая химия и другое);

культурные и образовательные расходы (театр, концерты, образовательные тренинги);

расходы на отдых и развлечения и непредвиденные расходы (сюда относятся и импульсивные траты в торговом центре, онлайн-покупки, форс-мажорные расходы на лечение, операцию, помощь близким).

Все затраты, чтобы легче было считать, можно распределить в процентном соотношении, обычно, наибольшую долю занимают бытовые расходы.

В конце месяца все траты суммируются и вычисляется общий итог.

Иллюстративное фото: Pixabay

Что дает метод Kakebo

Ежемесячно записывая свои денежные поступления и траты, человек развивает финансовую дисциплину. По итогам месяца наглядно вырисовывается картина истинного материального положения.

С помощью этого приема можно ответить для себя на такие каверзные вопросы, как:

куда уходят деньги?

достаточно ли я зарабатываю?

разумно и осознанно я трачу деньги?

получается ли у меня откладывать и копить деньги?

Регулярный анализ своего финансового положения помогает вырабатывать правильные финансовые привычки. Траты уменьшатся относительно запланированных расходов, позволив сберегать и инвестировать освободившиеся суммы.

Сложности системы Kakebo

К сложностям системы можно отнести чувство лени и человеческий фактор в целом.

Бывает, что людям сложно каждый раз записывать свои расходы и доходы, они надеются на свою память, но в держать все цифры в уме еще труднее. Попробуйте хотя бы в течение пары месяцев учитывать свои траты и поступления, чтобы сделать основные выводы и понять свои финансовые привычки.

Если кажется затруднительным вести блокноты, можно установить приложение на мобильный телефон, где уже предусмотрены таблицы и вычисления, а также указания на статьи расходов, которые следует сократить.

Методы ведения бюджета используют только те люди, которые тверды в своих намерениях, знают свою финансовую цель и идут к ней даже небольшими шагами.

Полезные советы по системе Kakebo

Ходите за любыми покупками со списком, чтобы избежать импульсивных трат. Разложите в начале месяца деньги по конвертам, каждый из которых будет предназначен для определенных трат. Отложите несрочные покупки на месяц, если в следующем месяце потребность в покупке остается высокой, то смело ее берите, если нет - откажитесь от нее навсегда. Если вам возвратили долг, положите эти деньги на депозит. Разменивая крупную сумму, часть полученных купюр положите на депозит. Сдачу из магазина положите в копилку, а потом, когда накопится приличная сумма, также положите ее на свой депозит.

Применяя эти несложные правила, вы сможете быстро накопить деньги или преумножить уже имеющиеся накопления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1946793-kak-prosledit-kuda-uhodyat-dengi-rasskazali-finansovye-analitiki/