Как проследить, куда уходят деньги, рассказали финансовые аналитики

У каждого человека есть свои "золотые" правила сохранения и преумножения денег. В материале NUR.KZ мы расскажем еще об одном способе, который пополнит копилку финансовых знаний граждан.
Как утверждают специалисты проекта FinGramota, реализуемого Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, существует проверенный метод учета и распределения своих доходов.
Больше ста лет назад он был создан в Японии журналистом Хани Мотоко, который придумал новую технику экономии денег для женщин, чтобы помочь им обрести финансовую независимость.
Этот способ превратил умение экономить в искусство и распространился по всему миру.
Как экономить с помощью Kakebo
До сих пор система под названием "книга домашней экономии", что на японском звучит как "Ka-ke-bo", пользуется популярностью во множестве стран.
Суть этого метода очень проста, она состоит в том, чтобы записывать свои расходы и доходы. Для этого необходимо завести два блокнота: большой и маленький. Большой блокнот нужно оставить дома или на работе, а маленький всегда носить с собой.
В маленький блокнот записываются все ежедневные траты - в магазине, в кафе, оплата за любые мелочи. А в большом отражается финансовый план на месяц. Он состоит из трех составляющих.
- В графе доходов записываются основные ожидаемые поступления денег (заработная плата, премия, пассивный доход, например, от аренды и так далее). Какой-то неожиданный приход денег (подарок, выигрыш) нужно выделять чернилами другого цвета.
- В графе расходов указываются обязательные ежемесячные траты (коммунальные услуги, кредиты, обучение и так далее).
- И третья графа – сбережения. Здесь вписывается сумма, которую хотелось бы сберечь в текущем месяце. Для этого производится нехитрый расчет: из общего дохода вычитаются затраты с учетом переменных трат.
Переменными затратами называются те расходы, которые происходят периодически. К ним относятся:
- бытовые расходы (продовольствие, одежда, обувь, лекарства, бытовая химия и другое);
- культурные и образовательные расходы (театр, концерты, образовательные тренинги);
- расходы на отдых и развлечения и непредвиденные расходы (сюда относятся и импульсивные траты в торговом центре, онлайн-покупки, форс-мажорные расходы на лечение, операцию, помощь близким).
Все затраты, чтобы легче было считать, можно распределить в процентном соотношении, обычно, наибольшую долю занимают бытовые расходы.
В конце месяца все траты суммируются и вычисляется общий итог.
Что дает метод Kakebo
Ежемесячно записывая свои денежные поступления и траты, человек развивает финансовую дисциплину. По итогам месяца наглядно вырисовывается картина истинного материального положения.
С помощью этого приема можно ответить для себя на такие каверзные вопросы, как:
- куда уходят деньги?
- достаточно ли я зарабатываю?
- разумно и осознанно я трачу деньги?
- получается ли у меня откладывать и копить деньги?
Регулярный анализ своего финансового положения помогает вырабатывать правильные финансовые привычки. Траты уменьшатся относительно запланированных расходов, позволив сберегать и инвестировать освободившиеся суммы.
Сложности системы Kakebo
К сложностям системы можно отнести чувство лени и человеческий фактор в целом.
Бывает, что людям сложно каждый раз записывать свои расходы и доходы, они надеются на свою память, но в держать все цифры в уме еще труднее. Попробуйте хотя бы в течение пары месяцев учитывать свои траты и поступления, чтобы сделать основные выводы и понять свои финансовые привычки.
Если кажется затруднительным вести блокноты, можно установить приложение на мобильный телефон, где уже предусмотрены таблицы и вычисления, а также указания на статьи расходов, которые следует сократить.
Методы ведения бюджета используют только те люди, которые тверды в своих намерениях, знают свою финансовую цель и идут к ней даже небольшими шагами.
Полезные советы по системе Kakebo
- Ходите за любыми покупками со списком, чтобы избежать импульсивных трат.
- Разложите в начале месяца деньги по конвертам, каждый из которых будет предназначен для определенных трат.
- Отложите несрочные покупки на месяц, если в следующем месяце потребность в покупке остается высокой, то смело ее берите, если нет - откажитесь от нее навсегда.
- Если вам возвратили долг, положите эти деньги на депозит.
- Разменивая крупную сумму, часть полученных купюр положите на депозит. Сдачу из магазина положите в копилку, а потом, когда накопится приличная сумма, также положите ее на свой депозит.
Применяя эти несложные правила, вы сможете быстро накопить деньги или преумножить уже имеющиеся накопления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1946793-kak-prosledit-kuda-uhodyat-dengi-rasskazali-finansovye-analitiki/