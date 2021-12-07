Казахстанцы стали чаще использовать банковские мобильные приложения

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В Казахстане цифровая грамотность растет из года в год, достигая высоких показателей и обгоняя в разы некоторые другие страны. Как технологическая трансформация распространяется среди населения, читайте в материале NUR.KZ

По данным мониторингового агентства Finprom.kz уровень цифровой грамотности в стране превысил 84%.

На фоне сложившихся в мире обстоятельств, связанных с карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса, цифровизация ускоряется и охватывает все больше сфер, превращаясь в необходимость. Получение многих услуг уже возможно в онлайн-формате, что зачастую облегчает жизнь обществу.

Оцифровка экономики Казахстана, особенно ее финансовой и социальной сфер, идет непрерывно. Причем эта трансформация не удивляет население, уровень цифровой грамотности которого достаточно высок и с каждым годом только повышается.

Инфографика: Finprom

По уровню цифровой грамотности в разрезе регионов в тройку лидеров входит Алматинская область с городом Алматы, где цифровые знания достигли уровня 88% и 91,4% соответственно. Столица занимает второе место с уровнем 91,3%.

В Шымкенте цифровые знания и пользование новыми технологиями достигают 82,3%. А наименьший показатель демонстрирует Акмолинская область - 74,9%.

В целом по стране цифровая грамотность находится на очень высоком уровне.

Инфографика: Finprom

Наиболее успешным проектом 2021 года по оцифровке социальных услуг является перевод излишков пенсионных накоплений на приобретение жилья.

Посредником и оператором этой программы стал Отбасы банк, на онлайн-платформе которого граждане подавали заявки, заводили спецсчета, сами контролировали статус процесса, поступление и использование пенсионных средств. Цифровизация всех процессов была стопроцентной.

Обзор популярных мобильных приложений

Практически у каждого банка есть свое мобильное приложение, адаптированное для современных телефонов.

Пользователи таких приложений могут онлайн открывать текущий счет, отслеживать в нем свои вклады, менять условия депозитов, пополнять счета, оплачивать и отслеживать кредиты, поступления денег, например, заработной платы или пенсии, переводить деньги другим пользователям и многое другое.

По данным Google Play Store (Play Маркет) больше всего скачивают и пользуются приложением Halyk Homebank, что, скорее всего связано с использованием его пенсионерами и работниками бюджетной сферы.

Многие казахстанцы также отдают предпочтение суперприложению Kaspi.kz, которое находится на втором месте рейтинга.

В числе лидеров находится приложение банка Jusan. И, конечно же, высокий рейтинг у мобильного приложения "ЕНПФ", через которое можно отслеживать поступление своих пенсионных взносов.

Программа Otbasy bank замыкает пятерку популярных финансовых мобильных приложений в Казахстане, а десятку рейтинга финансовых онлайн-сервисов - мобильное приложение Sber KZ от "Сбербанк Казахстан".

Инфографика: Finprom

Растет количество пользователей онлайн-сервисов

Казахстанцы стали чаще отдавать предпочтение дистанционным банковским услугам.

К концу третьего квартала 2021 года в стране количество пользователей мобильными приложениями банков второго уровня (БВУ) достигло 35 млн.

За три квартала текущего года прирост пользователей онлайн-сервисов составил более 20%, а за два года их количество выросло почти в два раза.

Инфографика: Finprom

Даже декларацию о доходах, имуществе и обязательствах теперь можно сдать через мобильное приложение. Напомним, что с 2025 года она будет обязательна для всех казахстанцев и лиц, проживающих в РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1945612-kazahstantsy-stali-chasche-ispolzovat-bankovskie-mobilnye-prilozheniya/